Raspadori a OneFootball: "Girona forte col possesso, non siamo riusciti a giocare come volevamo"

vedi letture

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di OneFootball dopo la sconfitta degli azzurri contro il Girona, nell'ultima amichevole precampionato. Di seguito le parole del calciatore azzurro:

Partita vera, un commento?

"Hanno giocato molto bene, con la palla e possesso palla. Noi non abbiamo dominato, non abbiamo avuto il gioco. Volevamo prenderli come avevamo preparato e non ci siamo riusciti, senza aggressività. Continueremo a lavorare per fare meglio."

Un bilancio su queste prime 5 partite, con una sola sconfitta?

"Ci può stare una sconfitta, ci hanno messo in difficoltà oggi ma noi ci abbiamo provato. Cerchiamo di vincerle tutte, fa sempre male perdere ma cercheremo sempre di vincere."