Raspadori ai saluti? Napoli disposto ad ascoltare offerte: spunta un club italiano

Le parole di Giacomo Raspadori sono state chiare: l'attaccante del Napoli sul sito della Nazionale italiana ha spiegato che vuole giocare con continuità. Ecco perché potrebbe partire.

Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Il Napoli è disposto ad ascoltare offerte e proposte, fermo restando che nell’estate 2022 lo ha acquistato dal Sassuolo per 35 milioni tra base fissa e bonus (ha un ingaggio di circa 2,8 milioni a stagione). In estate è stato seguito concretamente dall’Atalanta. Anche De Zerbi, che lo considera il suo nove ideale sin dai tempi del Sassuolo, ci aveva pensato per l’OM".