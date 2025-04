Raspadori, che impatto a Monza: ora per Conte sarà dura tenerlo fuori

La vittoria del Napoli a Monza porta il nome di due calciatori: Scott McTominay e Giacomo Raspadori. Ormai lo scozzese per questa squadra è fondamentale, Conte non rinuncia mai al suo body-Type da Premier che lo porta ad essere davvero devastante in tante fasi della partita. Mentre Giacomo in questa stagione, nonostante più di qualche prestazione di livello, non c'è mai stato troppo posto per lui quest'anno. I motivi sono tattici visto l'utilizzo del 4-3-3 dove lui non trova una collocazione, mentre il 3-5-2 in cui viene utilizzato nel ruolo di seconda punta ad oggi è la soluzione d'emergenza di questo Napoli.

Ora bisognerà capire le condizioni di Neres per la prossima gara con il Torino per comprendere Conte con quale vestito metterà in campo la squadra, dovendo anche pensare alla maniera più adatta per far male alla squadra di Vanoli, oltre che alla forma soprattutto di Raspadori ad oggi veramente invidiabile. Gli azzurri in queste ultime uscite hanno confermato il 4-3-3 come modulo in cui si trovano più a loro agio nei movimenti in campo, ma alla fine della stagione le scelte e le riflessioni verranno fatte in maniera approfondita anche su chi può fare la differenza nei novanta giri d'orologio complessivi anche rinunciando alle basi solide create nel corso di questa stagione.