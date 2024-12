Raspadori chiave del mercato di gennaio: la Juve ha proposto uno scambio di prestiti

vedi letture

Giacomo Raspadori potrebbe essere la chiave che sblocca il mercato di gennaio. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante ha tante rischieste ed il Napoli ha fissato il prezzo: "Raspadori è di certo una pedina strategica: il club ha definito una valutazione di partenza che si aggira intorno ai 25-30 milioni, ma il mercato invernale è da sempre una finestra di opportunità, di scambi potenziali, di trame da tessere e magari costruire sulla base di scambi. Prestiti, diritti e obblighi. Si vedrà.

Fatto sta che la Juve, tanto per citare un esempio pratico, ha provato a intavolare il discorso dello scambio di prestiti con Danilo, difensore brasiliano di 33 anni in scadenza nel 2025, che al Napoli interessa. Un centrale di lungo corso che risponde ai criteri di cui sopra. Jack piace anche alla Roma e all’Atalanta, e in estate l’OM di De Zerbi, suo ex allenatore al Sassuolo e suo grande estimatore, aveva fatto un pensiero poi superato dagli eventi. Il ds Manna è in attesa, valuta, si muove. Viaggia.