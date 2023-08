Real Sociedad-Celta, Benitez risparmia Gabri Veiga: Napoli sempre più vicino

Finisce in parità la sfida fra Real Sociedad e Celta Vigo, valida per la seconda giornata de LaLiga.

Finisce in parità la sfida fra Real Sociedad e Celta Vigo, valida per la seconda giornata de LaLiga. Galiziani che si salvano nei minuti di recupero grazie a Mingueza. Da segnalare che Gabri Veiga, sempre più vicino al Napoli, non è stato schierato da Rafa Benitez che anche nei momenti più delicati della partita ha deciso di lasciare il suo gioiello in panchina.