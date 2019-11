Repubblica - Ancelotti conferma il 4-4-2 ma rivoluziona mediana ed attacco: fuori Callejon e Mertens

Una nuova rivoluzione, non tattica ma negli uomini. L'edizione odierna di Repubblica spiega come Ancelotti abbia pensato al 4-3-3 ma alla fine a San Siro dovrebbe ancora affidarsi al 4-4-2 scegliendo però uomini diversi nell'interpretazione del modulo. A centrocampo pare intenzionato ad utilizzare Elmas e Fabiàn sugli esterni, con Zielinski e Allan centrali. Il tecnico pensa ad un'inedita coppia d’attacco: Insigne attaccante e al suo fianco Lozano, rimasto ad allenarsi durante la sosta. Se l’impostazione fosse confermata - spiega il quotidiano - gli esclusi eccellenti sarebbero due, Callejòn e Mertens, casi spinosi all’interno dello spogliatoio per un rinnovo di contratto che non è arrivato.