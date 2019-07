Repubblica - James vuole il Napoli, ma pure Mendes spinge per il titolo definitivo: incasserebbe 10mln

Il procuratore di James, Jorge Mendes, tratta per il Napoli per accontentare il suo assistito (“Accetto il Napoli e solo il Napoli”), ma Mendes non insiste per convincere il Real Madrid solo in prestito. Secondo quanto scrive Antonio Corbo su Repubblica, preferisce anche lui l’acquisto a titolo definitivo: 42 al Real, 10 di parcella. La trattativa rallenta quindi tra ultimatum ed i contraddittori giornali madrileni che provano a spaventare il Napoli col falso interesse dell'Atletico.