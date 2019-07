Repubblica - Napoli-Pépé, si chiude a inizio settimana! Ivoriano quasi convinto da Ancelotti: i dettagli

Dovesse arrivare Nicolas Pépé, si tratterebbe certamente dell'acquisto più caro nella storia del Napoli. E, stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Repubblica, sono già state buttate delle basi importanti, tanto che il colpo adesso sarebbe vicino alla chiusura per 60 milioni di euro cash più il cartellino di Adam Ounas. Soldi ai quali andrebbero sommati i 5 milioni netti a stagione per cinque anni che il club azzurro dovrà garantire all'ivoriano, molto tentato dal disputare la Champions League in azzurro.

TEMPI - Il clamoroso affare - si legge - dovrebbe andare in porto all'inizio della prossima settimana, dopo la sfida col Liverpool in programma per domenica pomeriggio. Al Lille sono stati offerti 80 milioni, frutto di 8 cessioni (Hamsik, Albiol, Sepe, Grassi, Inglese, Vinicius, Diawara e Rog). PSG e Manchester United sono state bruciate sul tempo, il Napoli è pronto a fare scacco matto alle big d'Europa. L'ultima parola, però, spetterà proprio a Pépé e potrebbero rivelarsi decisivi i contatti telefonici degli ultimi giorni con Ancelotti.