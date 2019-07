Repubblica - Sfuma Pèpè, sarà dell'Arsenal: decisivi gli agenti che incasseranno oltre 5mln

Niente Napoli per Nicolas Pepé. Così scrive l'edizione online di Repubblica, che spiega come il rilancio effettuato nella notte dall'Arsenal è risultato decisivo e il giocatore è ormai pronto a vestire la maglia dei Gunners. "Si attende solo l'ufficialità ma l'affare ormai è fatto - si legge - decisiva, in favore del club inglese, l'intesa sulle commissioni (oltre 5 milioni di euro) da versare agli agenti. Era quello il nodo che restava da sciogliere al Napoli per chiudere l'affare, una cifra che il presidente De Laurentiis si è però rifiutato di pagare".