Repubblica su Callejon: "Stava andando via, ecco chi lo ha convinto a restare fino ad agosto"

Bel gol di José Maria Callejon contro la Spal e bella partita, nel complesso, conferma di quanto la testa sia importante per far bene. L'edizione odierna di Repubblica fa sapere che lo spagnolo stava per andare via, poteva salutare i compagni, ieri, contro la formazione di Di Biagio, poi ha scelto di restare gratis, lo hanno convinto Gattuso e i compagni a non andarsene con la stagione ancora tutta da vivere, soprattutto in Champions League. Dunque, lo spagnolo sarà del Napoli fino ad agosto, poi si vedrà. Ma il rinnovo è distante...