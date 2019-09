"Resta con noi ed avrà 15 giorni per trovare la condizione", Koulibaly irriconoscibile e Ancelotti non lo nasconde

Va alla Juventus il primo big-match del campionato. Il Napoli viene travolto per più di un tempo dalla fisicità e intensità dei bianconeri, ma alla fine esce dal campo incredulo e amareggiato, come solo quando consegni la vittoria agli avversari perché Koulibaly, proprio l'eroe dell'ultima e unica vittoria allo Stadium, stavolta nel recupero trova la porta sbagliata e vanifica l'incredibile rimonta degli azzurri con i nuovi acquisti tutti a segno.

La prova del difensore azzurro, che quest'anno indossa una patch della Lega per mostrare il titolo di miglior difensore della scorsa stagione, rende l'idea sul peso della condizione in queste prime due giornate. Aggregatosi dopo Ferragosto per la finale di Coppa d'Africa, Koulibaly con una quindicina di giorni di allenamento è ancora molto indietro, entrando negativamente sia sul gol di Higuain che su quello di Ronaldo, prima della svirgolata finale, quando era da solo in area, ma probabilmente poco lucido per rendersi conto della mancanza di avversari su un pallone innocuo da far scorrere. E nel post-partita Ancelotti non nasconde la problematica fisica: "Koulibaly? Ora ha la possibilità di lavorare perché non andrà in nazionale durante la sosta e ritroverà la condizione migliore"

Non vanno meglio le cose ad Allan, rientrato pochi giorni prima, ma che fatica a garantire il solito filtro di questi anni davanti alla difesa. Il Napoli cresce alla distanza, al contrario della Juventus che invece si spegne dopo un'ora a grande ritmo. A dare la scossa è Manolas, con la specialità su palla inattiva, ma è l'ingresso di Lozano a cambiare il volto al match, a firmare il gol - con un attacco alla profondità da punta vera - che riapre il match che poi il Napoli pareggia con Di Lorenzo, su un'altra punizione conquistata dal messicano. La Juve sembra alle corde, il Napoli sembra poter addirittura spingere per approfittarne ma si accontenta, si abbassa nei minuti finali e su una punizione dalla lunga distanza Koulibaly butta via il pareggio che accentua inevitabilmente le riflessioni sui tanti gol incassati. I 15 giorni di sosta, però, permetteranno di vedere un altro Napoli alla ripresa. A partire proprio dal senegalese che non avrà la nazionale e potrà ritrovare quello strapotere fisico che l'ha messo nel mirino di tutte le big europee.