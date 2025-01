Retroscena Adeyemi: non apre al Napoli perchè ha avuto colloqui con due big inglesi per giugno

vedi letture

Il Napoli ha sette giorni di tempo per mettere a segno due colpi: l’uomo che dovrà prendere il posto di Kvara in rosa, offrendo nuove soluzioni e alternative a Conte sia dal primo minuto sia a partita in corso. Come noto, sul taccuino del ds Manna ci sono Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, con quest'ultimo che però continua a non aprire al Napoli.

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Karim Adeyemi, 23 anni, mancino tedesco del Borussia che come il collega gioca a sinistra, più abbordabile per cifre - tra i 45 e i 50 milioni di valore - ma sempre piuttosto restio a lasciare la Bundes a gennaio. E non solo: il suo primo sogno è sempre stato la Premier, soprattutto dopo aver avuto colloqui con Chelsea e Liverpool per la prossima estate".