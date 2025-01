Retroscena Adeyemi: non apre perchè ci sono due big inglesi per giugno

Il Napoli ha sette giorni di tempo per assicurarsi l’uomo che dovrà prendere il posto di Kvara in rosa, offrendo nuove soluzioni e alternative a Conte sia dal primo minuto sia a partita in corso. Come noto, sul taccuino del ds Manna ci sono Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, con quest'ultimo che però continua a non aprire al Napoli.

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Karim Adeyemi, 23 anni, mancino tedesco del Borussia che come il collega gioca a sinistra, più abbordabile per cifre - tra i 45 e i 50 milioni di valore - ma sempre piuttosto restio a lasciare la Bundes a gennaio. E non solo: il suo primo sogno è sempre stato la Premier, soprattutto dopo aver avuto colloqui con Chelsea e Liverpool per la prossima estate".