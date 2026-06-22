Retroscena Allegri: la reazione dei veterani alle indiscrezioni sul modulo scelto per il Napoli
Secondo quanto riportato da Repubblica, Massimiliano Allegri starebbe valutando di ripartire dal 4-3-3 per il suo nuovo Napoli. Una soluzione tattica che incontra il favore di molti dei senatori dello spogliatoio azzurro, protagonisti delle stagioni culminate con la conquista del terzo e del quarto scudetto.
L'idea iniziale sarebbe quella di affidarsi a un sistema già ben conosciuto dalla squadra, senza però rinunciare alla flessibilità che il calcio moderno richiede. Il Napoli, infatti, dovrà essere in grado di adattarsi alle diverse situazioni di gara e modificare il proprio assetto in corso d'opera, come già accaduto più volte nella passata stagione.
Modulo Napoli, Allegri vuole una squadra duttile
Il modulo di partenza, dunque, potrebbe essere il 4-3-3, ma l'obiettivo di Allegri sarebbe costruire una squadra versatile, capace di cambiare volto e interpretazione tattica a seconda delle esigenze del momento. "Si ragiona in partenza sul ritorno al 4-3-3, un sistema di gioco particolarmente apprezzato dai veterani dello spogliatoio azzurro" si legge sul quotidiano.
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