Capo Verde ferma anche l’Uruguay: un errore di Olivera mette a rischio la qualificazione

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Capo Verde ferma l’Uruguay: errore di Olivera e Mondiale a rischio.

Dopo il sorprendente pareggio contro la Spagna, Capo Verde conferma di essere una delle rivelazioni del Mondiale 2026 fermando anche l’Uruguay sul 2-2 a Miami. Un punto pesantissimo per gli africani, che possono ora credere davvero nell’accesso ai sedicesimi di finale: una vittoria nell’ultima giornata contro l’Arabia Saudita potrebbe addirittura regalare il secondo posto nel Gruppo H, mentre anche un pareggio potrebbe essere sufficiente per continuare il sogno.

Errore di Olivera e beffa per la Celeste: l’Uruguay rischia l’eliminazione

La gara si era messa bene per l’Uruguay dopo il vantaggio iniziale di Capo Verde con una punizione di Pina favorita dall’apertura della barriera. La squadra di Marcelo Bielsa aveva reagito ribaltando il risultato nel finale di primo tempo con le reti di Araujo e Canobbio, dando la sensazione di poter gestire la ripresa. Invece un clamoroso errore in costruzione di Mathias Olivera ha riaperto la partita: il difensore del Napoli ha sbagliato il passaggio verso il centro, con Muslera uscito fuori tempo e Varela che ha approfittato della confusione appoggiando nella propria porta ormai sguarnita. Il forcing finale della Celeste non è bastato e ora l’Uruguay è con le spalle al muro: nell’ultima giornata servirà un’impresa contro la Spagna per evitare una clamorosa eliminazione.