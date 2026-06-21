Lukaku torna titolare dopo 377 giorni: sugli spalti di Los Angeles ADL osservatore speciale

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Lukaku titolare dopo 377 giorni: De Laurentiis lo osserva dal vivo contro l'Iran.

Un anno, un mese e dodici giorni di attesa. Tanto ha dovuto aspettare Romelu Lukaku per tornare dal primo minuto in una partita ufficiale. Alle 21 il centravanti del Napoli guiderà l'attacco del Belgio nella delicatissima sfida contro l'Iran, valida per la seconda giornata del Gruppo G del Mondiale 2026. Una scelta forte del commissario tecnico Rudi Garcia, che premia l'impatto avuto dall'attaccante nella gara d'esordio contro l'Egitto, quando il suo ingresso dalla panchina aveva cambiato il volto della partita contribuendo al definitivo 1-1.

De Laurentiis osservatore speciale: al Los Angeles Stadium gli occhi sul futuro di Lukaku

L'ultima presenza da titolare di Lukaku in una gara ufficiale risaliva al 9 giugno 2025 nella sfida di qualificazione mondiale tra Belgio e Galles, partita nella quale aveva anche trovato la via del gol. Da quel momento fino al 21 giugno 2026 sono trascorsi esattamente 377 giorni, un lungo periodo segnato da una stagione complicata al Napoli segnata dall'infortunio in ritiro a Castel di Sangro alla coscia sinistra. Sugli spalti del Los Angeles Stadium ci sarà anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, da giorni negli Stati Uniti, che osserverà da vicino il suo numero 9 in una serata che può rappresentare un nuovo punto di partenza per Big Rom e un punto di svolta su quello che sarà il suo futuro azzurro.