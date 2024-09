Retroscena Conte: sta già provando il 4-3-3 con McTominay nei tre e Di Lorenzo terzino

"L’allenatore è un sarto che deve cucire l’abito giusto addosso alla squadra", le parole di Antonio Conte ieri in conferenza stampa in merito ad un possibile modulo alternativo per sfruttare in particolare i neo-arrivati McTominay e Gilmour. Varianti tattiche che però - scrive il Corriere dello Sport - non dovranno alterare gli equilibri e anzi dovranno incastrare perfettamente la fase difensiva e quella offensiva: "Con il nostro sistema abbiamo già posto le basi per fare anche degli aggiustamenti in corso d’opera. E se faremo cambiamenti non sarà per mode o tradizioni, sarà per trovare l’abito migliore".

Secondo il quotidiano sono al vaglio prove di 4-3-3. Può essere la chiave per permettere di valorizzare le qualità dei nuovi acquisti senza alterare gli equilibri. Conte apre - si legge - sta provando da qualche giorno con una certa frequenza il sistema alternativo insieme con il 3-4-2-1 sul quale ha fondato, per forza di cose, per questioni di rosa e di numeri, l’intera preparazione estiva. McTominay con Anguissa e Lobotka, e la difesa a quattro con Di Lorenzo esterno di destra.