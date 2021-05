Retroscena CdS: "Con la Champions c'era Allegri in pole, ora è corsa a due"

Corsa a due tra Galtier e Spalletti, con la pista Allegri ormai impraticabile. Questa la situazione secondo il Corriere dello Sport relativa alla corsa alla panchina del Napoli: "Quindi il francese (che parla bene l’italiano) resta in lizza, probabilmente in vantaggio, o magari appaiato a Luciano Spalletti, con il quale De Laurentiis ha parlato e si è incontrato in epoca non sospetta, dal quale ha ottenuto il sì nel gennaio scorso – insieme a quello di Benitez – per ereditare la panchina di Gattuso che dopo la sconfitta di Verona divenne traballante.

“Galtier o Spalletti, a questo punto, solo in ordine alfabetico, visto che le gerarchie sono mutevoli, e nell’ombra la disperata, (quasi) impossibile speranza di riavvicinarsi a Massimiliano Allegri, il sogno confessato del passato, l’allenatore più vicino al Napoli in caso di Champions”.