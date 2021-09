Retroscena CdS - Haaland è stato ad un passo! Affare da 25mln saltato: così è nata l'idea Osimhen

Il Napoli si gode Victor Osimhen, ma in principio il vero obiettivo era un altro centravanti. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Nella primavera del 2019, il Napoli aveva praticamente messo le mani su Haaland, venticinque milioni di euro ed affare (quasi) fatto con il Lipsia, perché dinnanzi alle prospettive di un ingaggio ben lontano dai parametri societari e delle possibilità finanziare, De Laurentiis dovette frenare". Così nacque l'idea Osimhen: "Il Covid avrebbe potuto fermare quell’investimento di cinquanta milioni di euro, ma il Napoli scelse di osare, di lanciarsi in un’operazione rischiosa, di sfidare l'Arsenal ed il Liverpool, di batterli con uno sforzo imponente per dimenticare Haaland".