Retroscena Osimhen - ADL aveva pensato di farlo operare in Svizzera, il motivo

Victor Osimhen è tornato a Napoli e nelle prossime ore sarà operato dopo l'infortunio contro l'Inter. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione parlando anche di possibili tempi di recupero: "Aurelio De Laurentiis in prima persona ha preso in considerazione anche alternative in Svizzera, giusto per essere sicuro di avere il trattamento più efficace possibile per il prezioso attaccante. Alla fine la scelta è caduta sul professor Giampaolo Tartaro, specialista maxillo facciale cattedratico all’università Vanvitelli: oggi interverrà sullo zigomo e sull’orbita dell’occhio sinistro del ragazzo, in una clinica privata napoletana. Solo dopo l’intervento si potranno capire i tempi effettivi di recupero. Che comunque non saranno meno di un mese".