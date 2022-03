Retroscena Osimhen: aveva rotto maschera dopo Milan per la rabbia, ora non vuole più toglierla

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un focus dettagliato a Victor Osimhen tra curiosità e retroscena dopo la doppietta col Verona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un focus dettagliato a Victor Osimhen tra curiosità e retroscena dopo la doppietta col Verona: "Per la rabbia dopo la sconfitta del Milan aveva scagliato la sua maschera, rompendola. Ma ha voluto subito averne una nuova anche se i medici gli hanno detto che potrebbe lasciarla, visto che sono passati quasi quattro mesi dall’intervento maxillofacciale. Victor però non vuole mollarla, e non certo per paura... Dopo la doppietta di Verona quella protezione dà i super poteri all’uomo mascherato".