Retroscena Osimhen: aveva vinto con ingaggio e clausola, ecco perché ADL ha bloccato tutto

vedi letture

Il giorno dopo Napoli-Parma La Gazzetta dello Sport torna sul caso Victor Osimhen, centravanti nigeriano che alla fine è rimasto sotto contratto con gli azzurri: "Osimhen al Maradona non c’è, ma la sua presenza si avverte lo stesso. Negli interrogativi della città, nel dibattito dei bar, nella fantasia dei tifosi. A Napoli tiene ancora banco il caso Victor, risolto soltanto in parte con la mancata cessione alla deadline del calciomercato. Ufficialmente, da ieri il nigeriano è fuori rosa a tempo indeterminato e ora esistono due strade per provare a chiudere senza ulteriori strascichi la vicenda.

La prima, sulla carta la più semplice: da oggi il ds Giovanni Manna e il suo agente Roberto Calenda si mettono alla ricerca di un nuovo club in Arabia Saudita con cui poter chiudere un affare reso ancora più complicato dal clamoroso strappo di venerdì, quando Osimhen aveva raggiunto un accordo faraonico con l’Al Ahli a 40 milioni netti a stagione, per quattro anni, garantendosi pure una clausola rescissoria per l’Europa valida già dalla prossima sessione di Mercato. Insomma, avrebbe vinto su tutta linea. E invece De Laurentiis ha fermato tutto, ritenendo insufficiente la proposta da 70 milioni più bonus per il suo cartellino.