Retroscena su Alisson, Gazzetta: "Manna aveva già previsto tutto"

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Su Alisson de Almeida Santos bisogna crederci e puntare forte, mettendoci la faccia e rischiando in prima persona

Era già tutto previsto: il Napoli ha sempre pensato di riscattare Alisson Santos nel momento in cui andava ad accettare una cifra così alta (circa 3,5 milioni) per il prestito oneroso dell'esterno d'attacco brasiliano. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Nel carteggio, nei pensieri di quel gennaio torbido (per tutti quegli infortuni), nella scelta mirata che Giovanni Manna, il direttore sportivo, sfidando la diffidenza, aveva imposto a se stesso e suggerito ad Aurelio De Laurentiis e ad Antonio Conte.

Su Alisson de Almeida Santos bisogna crederci e puntare forte, mettendoci la faccia e rischiando in prima persona: tre milioni e mezzo per il prestito dallo Sporting di un attaccante intravisto qua e là potevano apparire un azzardo ma le relazioni spingevano ad osare. Fatto" si legge sulla rosea.