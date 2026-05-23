Ultim'ora ADL vuole un gestore, Moretto: “Allegri 1° obiettivo! Due alternative: Grosso in vantaggio su Italiano”

vedi letture

Il Napoli si prepara a salutare Antonio Conte che, salvo clamorosi colpi di scena, domani dovrebbe vivere la sua ultima partita sulla panchina azzurra.

Il Napoli si prepara a salutare Antonio Conte che, salvo clamorosi colpi di scena, domani dovrebbe vivere la sua ultima partita sulla panchina azzurra. La società è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore. L’ipotesi che portava a Maurizio Sarri starebbe sfumando in maniera definitiva: il tecnico toscano è sempre più vicino all’Atalanta. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, gli accordi tra il tecnico e la società bergamasca sarebbero praticamente stati raggiunti. Restano soltanto da definire gli ultimi aspetti formali, soprattutto quelli legati alla chiusura definitiva del rapporto con la Lazio, ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare già nei prossimi giorni.

Il casting del Napoli per il dopo Conte

Per il futuro della panchina azzurra restano diversi i profili monitorati. Il Napoli vorrebbe un gestore per il dopo Conte e il primo obiettivo sarebbe ancora Massimiliano Allegri. Una pista, però, tutt’altro che semplice, soprattutto perché l’allenatore livornese è legato da un contratto con il Milan e un eventuale piazzamento in Champions League potrebbe rafforzare la sua volontà di restare in rossonero. La prossima settimana saranno decisive le riunioni interne al Milan, utili a chiarire motivazioni e prospettive del tecnico.

Nel caso in cui il Napoli non riuscisse ad arrivare a un profilo di esperienza come Allegri, il nome di Fabio Grosso resta particolarmente apprezzato per il calcio espresso alla guida del Sassuolo e nel corso della sua carriera. Al momento sembra avere leggermente più possibilità rispetto a Vincenzo Italiano, anche se la situazione resta in continua evoluzione. Molto dipenderà anche dalle decisioni del presidente Aurelio De Laurentiis, che come sempre avrà l’ultima parola nella scelta del nuovo tecnico.