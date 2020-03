Retroscena su Demme - Poteva arrivare in estate, Ancelotti bocciò l'idea di prendere un regista

Interessante retroscena su Diego Demme, una delle note più positive del mercato di gennaio. Il centrocampista prelevato dal Lipsia si è inserito immediatamente negli schemi del Napoli, donando quell’equilibrio che era mancato nel periodo di Carlo Ancelotti.

A tal proposito, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela un interessante retroscena sul mediano, rivelando come Giuntolo l’avesse adocchiato già nella primavera dello scorso anno e sarebbe dunque potuto arrivare nella sessione estiva del mercato. Il quotidiano spiega però come Carlo Ancelotti non avesse ritenuto importante prendere un calciatore con quelle caratteristiche, reputando il reparto centrale completo per quella che era la sua idea di calcio. Gattuso, invece, ne ha subito avallato l’acquisto ritenendo mancasse un uomo d’ordine in mezzo al campo.