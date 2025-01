Retroscena su Skriniar: lunga discussione col Psg, ecco cosa ha bloccato l'affare

Milan Skriniar non è entrato nella trattativa che ha portato Kvaratskhelia al Psg, ma è stato comunque oggetto di una seria discussione tra il Napoli e il club francese. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega i motivi che hanno poi bloccato i discorsi sul difensore ex Inter: "Il ds Manna e il collega Campos hanno affrontato l’argomento del trasferimento del ventinovenne difensore slovacco che con Conte ha lavorato nel biennio interista e ha vinto lo scudetto nel 2021: è ai margini del progetto di Luis Enrique, non è stato convocato in occasione dell’ultima partita di Ligue 1 ed è attratto dalla possibilità di raggiungere il suo ex allenatore al Napoli.

In questo momento primo in classifica e protagonista di una maratona scudetto che coinvolge anche l’Inter. Il grande problema? Il maxi ingaggio. Nove milioni di euro a stagione, e dunque 4,5 per la metà che resta: e il Psg vuole che a pagare le ultime tranche sia il Napoli. Interamente. Il nodo è questo, più che altro un muro: in questi termini è un’operazione impossibile".