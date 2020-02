"Ricordatevi come avete battuto il Liverpool!", il discorso di Gattuso per caricare la squadra

Un Rino Gattuso che ha più che mai voglia di rialzare questo Napoli, dopo la recente e cocente sconfitta casalinga contro il Lecce di Liverani. Il tecnico calabrese sta cercando di rendere la propria squadra quanto più produttiva possibile, ed anche quelle che saranno le scelte di formazione andranno in questa direzione, probabilmente anche col sacrificio di qualche nome altisonante ma non in condizione (vedi Koulibaly).

L'edizione di oggi de Tuttosport riporta un retroscena interessante riguardo il discorso fatto dallo stesso Gattuso alla squadra proprio dopo il ko rimediato contro i pugliesi ed ovviamente in vista el match di stasera valido per le semifinali di Coppa Italia: "Ricordatevi le partite che avete vinto contro Liverpool, Lazio e Juventus, e ricordatevi pure come avete messo in difficoltà l'Inter in campionato".