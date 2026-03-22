Rientrano i big e il Napoli fa 4 vittorie di fila, CdS: "I numeri danno ragione a Conte"

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Il momento positivo del Napoli nelle ultime settimane non è frutto del caso. I risultati ottenuti prima della sosta di campionato confermano quanto Antonio Conte aveva sottolineato più volte, ovvero che con il recupero degli infortunati la squadra avrebbe potuto cambiare marcia. A evidenziarlo è il Corriere dello Sport, che analizza il rendimento degli azzurri nelle ultime quattro gare. Il quotidiano scrive: “Sarà un caso, e non lo è, ma appena il Napoli ha recuperato alcuni giocatori importanti è cambiato il vento. Lo dimostrano i numeri delle ultime settimane: quattro vittorie consecutive contro Verona, Torino, Lecce e Cagliari”.

Conte ha ragione? Il Napoli ha fatto filotto quando sono rientrati i big

Un filotto arrivato proprio nel momento in cui Conte ha potuto contare di nuovo su elementi fondamentali come Lukaku, Gilmour, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Non a caso sono stati proprio loro a risultare decisivi, con lo scozzese e il belga protagonisti nei successi contro Hellas e Cagliari. Dodici punti che rilanciano le ambizioni del Napoli e che preparano al meglio la sfida contro il Milan al Maradona, in programma dopo la sosta e decisiva per la corsa al secondo posto.