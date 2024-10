Rientro Lobotka, le ultime: c'è una gara cerchiata sul calendario

Stanislav Lobotka mette nel mirino la gara col Milan di Fonseca, che si giocherà a San Siro il 29 ottobre nel turno infrasettimanale del campionato. A fare il punto sulle condizioni del centrocampista slovacco, infortunatosi con la sua nazionale durante la sosta, è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

"Rispetto a Empoli dovrebbe rientrare tra i titolari anche Olivera, rimasto a riposto per un’ora in Toscana, mentre resterà ancora fuori Lobotka, che farà di tutto per recuperare in vista del Milan. In mezzo al campo, allora, guiderà ancora Gilmour, il cui debutto da titolare a Empoli è stato sicuramente da rivedere. Ma c’è fiducia totale nello scozzese, un giocatore richiesto per tutta l’estate da Conte: magari la spinta del Maradona lo aiuterà a entrare subito in partita".