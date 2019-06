Rifiutate le offerte di Torino ed Atalanta: il Napoli non intende cedere Verdi

"Nonostante le prime offerte siano già arrivate, il Napoli non intende privarsi di Simone Verdi. L'attaccante, classe 1992, piace a Torino e Atalanta, ma i due club hanno ricevuto un netto no dai dirigenti azzurri", con questo tweet il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, ha aggiornato la situazione di Simone Verdi che quindi dovrebbe restare in azzurro dopo un primo anno molto complesso con diverse problemini fisici.