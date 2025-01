Rilancio per Garnacho: sprint finale, pronta nuova offerta allo United

Il Napoli non si arrende e rilancia per Alejandro Garnacho, individuato da tempo come perfetto erede di Kvaratskhelia. È pronta una nuova proposta al Manchester United in queste ultime ore di mercato per provare a concludere l’operazione.

Secondo il quotidiano Tuttosport, il Napoli vuole presentare una proposta da 57 milioni, compresi 7 di bonus, che sono comunque pochi rispetto ai 70 richiesti dalla United, ma si tratta di un rilancio, un ultimo tentativo, per provare il tutto per tutto.