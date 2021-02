RILEGGI LIVE - Atalanta- Napoli 3-1, è finita: azzurri eliminati, l’Atalanta vola in finale!

L’Atalanta batte 3-1 il Napoli al Gewiss Stadium e vola in finale di Coppa Italia dove affronterà la Juve. Dopo un primo tempo quasi a senso unico grazie all’uno-due di Zapata e Pessina, nella ripresa il Napoli ha giocato meglio accorciando le distanze con Lozano. Al 79’, Pessina ha sfruttato gli spazi in area concessi dalla difesa e ha siglato la terza rete che ha tagliato le gambe al Napoli. La squadra di Gattuso deve così dire addio alla Coppa Italia.

22.36 - Finisce il secondo tempo!

91' - Ammonito Insigne che controlla il pallone col braccio.

90' - L’arbitro concede 3 minuti di recupero.

89' - Esce Pessina, autore della doppietta, al suo posto Pasalic.

89' - Conclusione di Lozano dalla media distanza. Pallone che esce fuori debole, blocca senza problemi Gollini.

87' - L'Atalanta adesso non soffre minimamente e contiene il Napoli. Manca poco al traguardo per la Dea.

85' - MARIO RUI! Sinistro dai venti metri del portoghese: Gollini in qualche modo devia in angolo.

81' - Il Napoli adesso per qualificarsi dovrà realizzare due reti in questi ultimi dieci minuti appena partiti. Si fa dura per gli azzurri.

79' - Entra Petagna al posto di Osimhen.

78' - GOL DI PESSINA: Ilicic imbuca per Zapata, che spalle alla porta crea il corridoio per Pessina. L'ex Verona raccoglie palla, sfrutta lo spazio, s'incunea in area e con un tocco morbido batte Ospina!

75' - Cartellino giallo per Di Lorenzo.

74' - OSIMHEN! Clamorosa occasione capitata sul destro del nigeriano. Palla filtrante per Demme sulla destra, cross basso al centro per Osimhen che calcia di prima intenzione addosso a Gollini. Bravo il portiere a deviare.

71' - Altro cambio per l'Atalanta: esce Palomino, ammonito, dentro al suo posto Caldara.

69' - PESSINA! Atalanta che ora spinge forte alla ricerca del terzo gol. Stavolta è Pessina a calciare dal limite col mancino. Gran parata di Ospina.

68' - ZAPATA! Dopo un calcio d'angolo per la Dea, palla che sfila nell'area piccola e arriva al colombiano che di testa, da due passi, manda alto.

66' - ILICIC! Gosens guadagna il fondo e mette al centro, basso: la palla arriva a Ilicic, che calcia ma non trova la porta.

63' - Doppio cambio per il Napoli: dentro Lobotka e Demme, escono Zielinski e Bakayoko.

61' - Atalanta ad un passo dal 3-1. Altro errore in possesso da parte del Napoli con Zielinski che non controlla e si lascia rubare il pallone da Ilicic. Filtrante per Zapata che tira in porta. Sinistro deviato in corner.

59' - Il Napoli tiene alta la pressione in questa fase di partita. E' senza dubbio il miglior momento degli azzurri.

57' - Ammonito Zielinski che stende Sutalo e si becca il cartellino giallo.

55' - Gasperini corre ai ripari e inserisce Ilicic. Fuori Muriel.

53' - GOOOOOL DI LOZANO! Il Napoli accorcia le distanze con Lozano. Bakayoko si incunea in area, pallone che arriva al messicano che in un primo tempo non riesce a calciare in porta. Dopo un batti e ribatti, sulla respinta di Gollini, calcia nuovamente e trova il gol.

50' - LOZANO! Palla filtrante di Bakayoko per premiare lo scatto in verticale di Lozano. Pallone un pizzico troppo lungo che viene preso da Gollini che anticipa il messicano.

48' - Toloi sventaglia a sinistra verso Gosens. Cross per Muriel che cerca Zapata col tacco ma trova la chiusura della difesa azzurra.

47' - In questo secondo tempo Napoli con un assetto più offensivo: 4-2-3-1 con Zielinski che scala in mediana, Insigne spostato al centro, Politano a destra e Lozano dall'altro lato rispetto al primo tempo.

Cambio all'intervallo per Gattuso: entra Politano al posto di Elmas.

21.48 Inizia il secondo tempo

Termina 2-0 per l’Atalanta il primo tempo del Gewiss Stadium. Il Napoli era partito abbastanza bene costruendo anche qualche potenziale occasione con Insigne ma l’uno-due micidiale dei nerazzurri, prima con Zapata e poi con Pessina, ha tolto certezze agli azzurri. Da lì in poi monologo bergamasco. Squadre ora negli spogliatoi, nella ripresa la squadra di Gattuso dovrà fare molto di più per tentare la rimonta.

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

L’arbitro concede un minuto di recupero.

45' - Altra occasione per l'Atalanta con Zapata che dopo una mischia al centro calcia sopra la traversa.

44' - Bella azione dell'Atalanta. Triangolo continuato tra Freuler e Pessina, ma alla fine Rrahmani prende posizione e accompagna la sfera all'uscita.

41' - Primo cambio tra le fila del Napoli: esce Hysaj per qualche problemino fisico, dentro Mario Rui.

38' - Muriel! Atalanta ad un passo dal 3-0. La difesa del Napoli non riesce ad accorciare e a chiudere. Pallone che arriva a Muriel che fa partire il destro che si spegne di poco a lato.

35' - I ritmi in questa fase di partita non sono alti. Il Napoli non riesce a rendersi pericoloso.

33' - Verticalizzazione per Osimhen, che di prima prova a mandare Lozano sul fondo, ma sbaglia la misura del passaggio.

30' - Il Napoli che in questa mezz'ora sta sfruttando molto di più la corsia di destra e poco quella sinistra. Si riscaldano Petagna e Politano.

28' - I nerazzurri arrivano sempre prima sulle seconde palle e non concedono un centimetro agli attaccanti del Napoli.

26' - L'arbitro ammosce Hysaj che ferma Pessina lanciato in contropiede.

25' - INSIGNE! Zielinski scappa via a de Roon sulla destra. Cross basso, Palomino tocca e serve di fatto Insigne, la cui conclusione viene leggermente deviata a termina a lato, non di molto. Corner per il Napoli.

23' - Napoli che era partito bene in questa partita, ma l'uno-due micidiale dell'Atalanta ha fatto perdere qualche certezza agli azzurri che ora sbagliano qualche passaggio di troppo.

21' - Lancio lungo per Osimhen, che finisce di nuovo a terra nel corpo a corpo con Palomino. Per l'arbitro è tutto regolare, la palla sfila e arriva tra le braccia di Gollini.

18' - Gattuso dà indicazioni alla squadra e chiede al Chucky Lozano di puntare l'uomo sulla fascia destra.

16' - RADDOPPIO DELL'ATALANTA: Imbucata centrale di Gosens per Zapata al centro dell'area. Il colombiano fa da boa e manda in porta Pessina che di gran corsa si inserisce e solo davanti ad Ospina batte il portiere azzurro. 2-0 per i padroni di casa.

14' - Resta a terra Osimhen dopo uno scontro abbastanza deciso con De Roon. Nulla di grave per il nigeriano che subito si rialza.

12' - Attacca ancora l'Atalanta. Gosens va al cross, ma si salva la difesa del Napoli.

10' - GOL DELL'ATALANTA: Zapata riceve il pallone al limite dell'area. Non viene pressato dalla difesa azzurra, il colombiano prende la mira e calcia col destro. Ospina non può farci nulla e Atalanta in vantaggio.

8' - INSIGNE! Sugli sviluppi della punizione calciata da Zielinski, la difesa atalantina ripulisce l'area. Palla che arriva al limite per Insigne che calcia col sinistro. Tiro che termina di poco fuori.

6' - Ammonito Palomino. Giallo per il difensore bergamasco che ha steso Lozano, lanciato in avanti.

4' - Giro palla del Napoli che inizia l'azione dal passo coinvolgendo anche Ospina.

2' - Il primo squillo della partita è del Napoli con Lozano che serve Insigne al centro dell'area di rigore. Tiro strozzato del 24 azzurro e palla che termina di molto a lato.

20.46 PARTITI! Inizia la partita

20.43 - Squadre in campo!

20.30 - Le squadre rientrano dopo il riscaldamento, tutto pronto a Bergamo

20.00 - Il Napoli sui suoi canali social ha confermato l'11 ufficializzato in precedenza, ma ordinandolo secondo un 4-2-3-1

19.40 - FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso torna al 4-3-3 con Osimhen punta centrale del tridente con ai lati Lozano e Insigne. A centrocampo il terzetto è formato da Bakayoko, vertice basso, con Elmas e Zielinski mezzali. In difesa la coppia centrale è formata da Maksimovic, Rrahmani, con Di Lorenzo e Hysaj terzini; in porta confermato Ospina.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Gosens, De Roon, Freuler, Sutalo; Pessina; Muriel, Zapata. All.: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

19.20 - In extremis, Gian Piero Gasperini ha aggiunto anche Bosko Sutalo nella lista dei convocati per il match di questa sera contro il Napoli. Inizialmente escluso per un problema alla caviglia, il difensore croato nella rifinitura di questa mattina stava molto meglio e sarà a disposizione del tecnico nerazzurro per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli.

19.10 - Pullman dell'Atalanta arrivato allo stadio tra la folla

19.00 - Il Napoli ha lasciato l'albergo del ritiro e sta raggiungendo lo stadio

18.40 - Clamoroso l'assembramento dei tifosi dell'Atalanta alla vigilia della partita contro il Napoli. Migliaia di tifosi con sciarpe, bandiere e fumogeni attendono l'arrivo delle squadre prima della partita. Un assembramento non consentito che mette a rischio la salute di tanta gente

18.30 - Non solo Hateboer: l'Atalanta perde anche Joakim Maehle. L'esterno non ce la fa. Il nuovo acquisto nerazzurro si è infortunato a Napoli, taglio profondo al piede, e dopo l'ultimo provino si è deciso di non rischiarlo. Lo riporta la redazione di Sky Sport. Sulla destra potrebbe esserci Toloi, come nel secondo tempo con l'Udinese, oppure un altro giocatore.

Amici di Tuttonapoli.net benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Napoli, match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si gioca al Gewiss Stadium, calcio d'inizio alle ore 20.45, si riparte dallo 0-0 maturato al Maradona.