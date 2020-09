RILEGGI LIVE - Calendario Serie A, debutto a Parma! Alla 3^ la Juve e alla 5^ il Benevento

Premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

La prima giornata del prossimo campionato di Serie A presenta diverse insidie per Benevento e Lazio, il Napoli debutterà a Parma, la Juve in casa contro la Sampdoria. Ecco il programma:

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma

Ci sarà al Tardini contro il Parma il debutto del Napoli in campionato. Alla terza giornata c'è subito il big match con la Juve e alla quinta derby col Benevento. Il campionato si concluderà in casa contro l'Hellas Verona. Nel mezzo del calendario, due big match consecutivi: prima l'Inter alla 12^ e poi la Lazio in quella successiva. Dura anche l'accoppiata 8-9^ giornata con Milan e Roma. Il calendario completo:

1^ Parma-Napoli

2^ Napoli-Genoa

3^ Juventus-Napoli

4^ Napoli-Atalanta

5^ Benevento-Napoli

6^ Napoli-Sassuolo

7^ Bologna-Napoli

8^ Napoli-Milan

9^ Napoli-Roma

10^ Crotone-Napoli

11^ Napoli-Sampdoria

12^ Inter-Napoli

13^ Lazio-Napoli

14^ Napoli-Torino

15^ Cagliari-Napoli

16^ Napoli-Spezia

17^ Udinese-Napoli

18^ Napoli-Fiorentina

19^ Verona-Napoli

11.30 - Di seguito i vincoli che saranno rispettati nella compilazione del calendario della Serie A TIM:

1. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si terrà conto dei seguenti criteri:

a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società, fatta eccezione per l’ultima giornata di Campionato per Lazio e Roma*:

GENOA - SAMPDORIA

INTER - MILAN

JUVENTUS - TORINO

LAZIO - ROMA

d) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

2. Nella costruzione degli abbinamenti delle Società al fine di determinare i singoli incontri si seguiranno i seguenti criteri:

a) i derby cittadini di Genova, Milano, Roma e Torino non sono possibili né alla prima né all’ultima giornata, né nei turni infrasettimanali feriali e si effettuano in giornate diverse fra loro;

b) salvo quanto indicato al punto a) che precede, tutte le Società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;

c) non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2019/2020;

d) nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2018/2019 o 2019/2020;

e) nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2018/2019 o 2019/2020;

f) le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus e Lazio) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un turno di UEFA Europa League e un turno successivo di UEFA Champions League.

11.00 - La Lega Serie A, che domani a partire dalle ore 12.00 sorteggerà il nuovo calendario, ha reso note anche le date della stagione 2020/21 che inizierà sabato 19 settembre e si concluderà il 23 maggio. Tre le soste durante la stagione, tutte a causa degli impegni per le nazionali. Non ci sarà invece la sosta natalizia. Ecco le date dei turni infrasettimanali e delle pause per le nazionali.

Data d'inizio Serie A 2020/21: 19 settembre

️ Turni infrasettimanali:

16/12/20;

23/12/20;

06/01/21;

03/02/21;

21/04/21;

12/05/21.

🛑 Soste:

11/10/20;

15/11/20;

28/03/21.

Data conclusione Serie A 2020/21: 23 maggio 2021

Amici di Tuttonapoli, oggi verrà composto il nuovo calendario della Serie A, con modalità tutte nuove. Le 38 giornate del nuovo campionato saranno svelate in via esclusiva sul sito internet e sul canale YouTube di Lega Serie A, ma noi vi proporremo il live testuale del sorteggio