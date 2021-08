RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 6 pomeriggio: out Luperto destinato all'Empoli, Lozano-Mertens salutano i tifosi

19.15 - Allenamento che può essere considerato concluso, restate su Tuttonapoli.net per il report dettagliato sulle condizioni degli azzurri ed il solito notiziario

19.10 - Restano in campo solo i portieri, come sempre, per l'ultima parte di lavoro

19.00 - Restano in campo alcuni azzurri per gli ultimi tocchi mentre Spalletti esce acclamato dai tifosi

18.55 - Si fa sentire la stanchezza alla fine della seconda seduta della giornata

18.50 - Applausi del pubblico per tante belle giocate, tra cui una girata di Malcuit, un tiro di Osimhen sotto la traversa ed un tocco sotto di Elmas per Insigne

18.45 - Primi tocchi e corsa leggera per Mertens e Lozano sul campo secondario, insieme a Zedadka e Palmiero

18.40 - Parte una partitella con le porte grandi a delimitare il quadrato a centrocampo, 5 vs 5 con le sponde

18.30 - Ora si divertono anche gli azzurri perché sono gli attaccanti a dover contenere la transizione offensive degli attaccanti: a questo punto diventa imprendibile anche Koulibalty, come in precedenza Osimhen, Ounas e compagnia

18.20 - Si diverte il pubblico nel seguire le tante transizioni offensive, ma se la cavano bene anche le difese, da un lato Malcuit-Rrahmani, dall'altro Koulibaly-Di Lorenzo o Zanoli-Lobotka e Manolas-Rui

18.16 - Parte l'esercitazione che prevede delle transizioni di 3 attaccanti contro 2 difensori

18.10 - Ghoulam, dopo aver svolto lavoro a parte, assiste alla seduta dei compagni da bordo campo

18.05 - Non è in campo Luperto, ormai ad un passo dal passaggio in prestito oneroso all'Empoli. Già da qualche giorno invece manca Tutino, diretto al Parma.

18.00 - Lozano e Mertens qualche istante sul campo per un saluto ai tifosi, ora proseguiranno il loro lavoro personalizzato

17.55 - Applausi ed auguri per Lorenzo Insigne che entra in campo e raggiunge i compagni nel torello d'inizio allenamento

17.50 - "Cristiano, arriva il terzino?" un tifoso in tribuna strappa il sorriso e l'applauso del ds all'ingresso in campo

17.45 - Mario Rui e Di Lorenzo i primi ad entrare in campo

17.35 - Ridisegnate le linee del quadrato a centrocampo e sistemate anche delle sagome per le prime esercitazioni

17.30 - Squadra arrivata allo stadio

diretta testuale dell'allenamento pomeridiano nel sesto giorno del ritiro di Castel di Sangro