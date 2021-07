RILEGGI LIVE - Dimaro, day 11: ultimo allenamento, out Osimhen, Petagna ed Elmas, rientrato Tutino

11.20 - Allenamento concluso, così come il ritiro di Dimaro che vi abbiamo raccontato in tempo reale. Restate su Tuttonapoli.net per il solito notiziario ed appuntamento ai prossimi test amichevoli e poi al ritiro di Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto

11.15 - Rientra anche Spalletti, mostrando ai tifosi la pettorina d'allenamento con il "Sarò con te". Applausi per il tecnico del Napoli

11.10 - Rientrano anche gli ultimi azzurri mentre Spalletti si sofferma con Santoro al centro del campo

10.55 - Applausi di Spalletti per Gaetano che gira bene in porta un cross di Costa

10.50 - Zielinski dopo lavoro fisico extra abbandona il campo firmando qualche pallone che gli viene lanciato

10.45 - Restano in campo Malcuit, Manolas, Zanoli, Gaetano, Costa, Ciciretti e Machach per una fase di fraseggio per poi andare a verticalizzare per il tiro

10.40 - Koulibaly e Luperto uscendo dal campo si fermano per autografare maglie e palloni

10.35 - Manolas, Zielinski e Malcuit proseguono nel lavoro atletico con corsa ed allunghi

10.30 - Dopo una corsa leggera defaticante, rientrano alcuni azzurri mentre il resto del gruppo calcia dalla distanza

10.25 - Sono out quindi oggi Osimhen, Petagna ed Elmas, probabilmente tutti a scopo precauzionale

10.20 - Buone notizie anche per Tutino che s'è riaggregato in gruppo dopo i fastidi muscolari dei giorni scorsi

10.15 - Out Osimhen per ora, proseguono con gli allunghi Zielinski, Manolas e Malcuit, questi ultimi due fuori per quasi tutta l'amichevole a scopo precauzionale

10.10 - Squadra in campo, leggera corsa d'attivazione

9.45 - Azzurri che iniziano in palestra

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino che chiude il ritiro di Dimaro