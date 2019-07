RILEGGI LIVE - Dimaro, Day 5: seduta pomeridiana, Ancelotti lavora sulla fase offensiva. Inglese a parte, out Tonelli

18.51 - Finisce l'allenamento pomeridiano. L'appuntamento è per domattina con una nuova seduta, da seguire in diretta sulle colonne di Tuttonapoli.net.

18.50 - Termina l'esercitazione e, con essa, questa seduta pomeridiana. La squadra lascia il campo.

18.42 - Nuova esercitazione col gruppo diviso in tre: allungo e tiro da fuori sul pallone ricevuto da un componente dello staff tecnico.

18.39 - Termina qui la partitina triangolare.

18.36 - Prosegue la partitina a campo ridotto e la rotazione. Sugli scudi fin qui Gaetano, Zerbin e Callejon.

18.27 - Tornano a sfidarsi bianchi e verdi. Gialli sulla cyclette.

18.23 - Continua la rotazione: adesso giocano bianchi contro gialli, mentre i verdi sono sulla cyclette.

18.19 - Sei entrano e sei escono: adesso gli uomini in pettorina bianchi vanno sulla cyclette e quelli in pettorina gialla si dispongono in campo per affrontare i verdi.

18.15 - Disposta una porta prima del cerchio del centrocampo: comincia un'altra partitina, stavolta con i portieri. E' un sei contro sei (solo calciatori di movimento), mentre gli altri azzurri si recano sulla pista d'atletica per fare un po' di scarico con cyclette.

18.10 - Rog è in campo con una fasciatura al polpaccio, ma non ha particolari problemi da quello che stiamo vedendo.

18.05 - Presente anche il vicepresidente Edo De Laurentiis. Intanto la partitina a campo ridotto prosegue.

17.58 - Comincia la partitina a campo ridotto, senza i portieri: Ancelotti al lavoro sulle diverse trame offensive.

17.55 - Termina quest'esercitazione. Piccolo break, poi di nuovo in campo per nuove varianti tattiche.

17.50 - Ancelotti, a differenza di stamattina, si sofferma sulla fase offensiva: squadra schierata col 4-2-3-1, fraseggio tra i difensori, palla ad uno dei trequartisti, pronto a lanciare i terzini che si sganciano. Altra testimonianza dell'importanza degli esterni difensivi.

17.45 - Squadra al lavoro con il pallone. Lo staff tecnico azzurro ha già disposto fradini e sagome in campo, tutto pronto per la parte tattica della seduta.

17.40 - Inglese è presente sul campo per continuare la sua tabella personalizzata dopo un problema alla caviglia. Ancora non si vede Tonelli.

17.35 - Comincia il riscaldamento: slalom tra gli ostacoli, scatti e allunghi per la prima parte atletica.

17.30 - Entra anche Ancelotti con la parte restante del gruppo. Tutto pronto per l'inizio della seduta pomeridiana.

17.20 - Anche questo pomeriggio è presente Cristiano Giuntoli sul campo di Carciato.

17.10 - Azzurri già in palestra per i consueti esercizi prima di cominciare l'allenamento in campo.

buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano nel quinto giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. A breve inizierà la seduta degli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti.