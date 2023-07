RILEGGI LIVE - Dimaro, day 8: al pomeriggio lavoro fisico e partitelle ad altissima intensità, botta per Juan Jesus

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Allenamento che può considerarsi concluso

19.05 - Ultima fase di stretching ai lati del campo

19.00 - Vince la squadra blu ed Osimhen invoca i tifosi a festeggiare con loro

18.50 - Dopo quasi 15' si chiude quest'altra partitella e l'ultima fase è incentrata sui calci di rigore

18.45 - Si continua ad andare forte, stavolta resta a terra Raspadori ma nulla di grave

18.40 - Passeggiata sul campo anche per l'agente Giuffredi che dialoga con Lombardo

18.35 - Juan Jesus lascia la partitina, ma cammina regolarmente e la botta non sembra particolarmente grave

18.30 - Ritmo elevatissimo, non mancano le entrate un po' rischiose e resta a terra Juan Jesus

18.20 - Termina la prima partitella ed ora subentra la squadra che svolgeva lavoro fisico mentre quella che esce li sostituisce sulla pista d'atletica

18.10 - Lozano questo pomeriggio torna a lavorare a parte

18.00 - Partitella 8 vs 8 su una metà campo ed a porte grandi. Per il resto del gruppo lavoro atletico sulla pista

17.50 - Partitina a pressione a velocità pazzesco col pallone che viaggia a mille all'ora.

17.40 - Serie di torelli per iniziare ad aumentare l'intensità

17.35 - Prima fase in campo subito con scambi col pallone ma senza mai fermarsi

17.30 - Gruppo in palestra per iniziare a tutti gli effetti la seduta

17.20 - Qualche scambio in attesa dell'inizio della seduta mentre super-ovazione come sempre per Osimhen

17.15 - Azzurri in campo, accolti dall'entusiasmo delle tribunette che sono tutte sold out già da tempo

17.00 - Coda lunghissima già da ore per accedere al campo

