RILEGGI LIVE - Empoli-Napoli 3-2 (44' Mertens, 53' Insigne, 80' Henderson, 83', 88' Pinamonti): clamoroso crollo del Napoli!

16.54 - FINISCE QUI!

93' - Napoli all'assalto in questi minuti di recupero. Tutti in avanti alla ricerca del pari.

90' - Vengono concessi 6 minuti di recupero.

88' - GOL DELL'EMPOLI! Contropiede fulmineo dell'Empoli dopo un calcio d'angolo del Napoli. Riparte Bajrami a gran velocità e suggerimento al bacio per Pinamonti sul palo lontano: in spaccata il numero 99 arriva prima di Malcuit e spinge in fondo al sacco!

85' - Sostituzione per il Napoli: fuori Insigne, dentro Ounas.

83' - GOL DELL'EMPOLI!!! Pasticcio enorme di Meret sulla costruzione dal basso: il portiere del Napoli tiene troppo palla, poi quando rinvia trova davanti a sé la gamba di Pinamonti; il pallone sbatte sulla gamba dell'attaccante e finisce in fondo al sacco!

82' - Stojanovic viene ammonito per proteste.

80' - Malcuit perde un pallone in uscita, recuperato da Zurkowski. Tocco per Bajrami, poi nel rimpallo con Rrahmani la sfera arriva a Henderson: destro secco che batte Meret!

77' - Altro cambio per il Napoli: fuori Mertens e dentro Politano.

73' - Viti rifila un colpo a Mario Rui e si becca il cartellino giallo.

71′- Conclusione di Osimhen, ribattuta in angolo da un difensore dell'Empoli.

69' - Qualche problema fisico per Asllani, che chiama il cambio: al suo posto dentro Stulac.

68' - Sostituzione anche per il Napoli: fuori Lozano, dentro Zielinski.

66' - Doppio cambio per l'Empoli: fuori Cutrone, dentro Di Francesco. Entra anche Bajrami per Verre.

65' - VERRE! Siluro di Verre da fuori area: Meret è attento a centro porta e devia alto sopra la traversa.

61' - Doppia sostituzione per l'Empoli: fuori Bandinelli, dentro Henderson. Entra anche Cacace al posto di Parisi.

58' - Mertens allarga per Insigne largo a sinistra. Sul tocco di ritorno si frappone Viti.

56' - Cutrone riconquista palla su Mario Rui e appoggia a Stojanovic: destro a incrociare da fuori area che termina a lato.

53' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Anguissa recupera palla in alto e capovolge il fronte rapidamente. Percussione e tocco per Insigne, tutto solo in area: sinistro di prima intenzione e palla in rete!

50′- Percussione centrale di Verre a cercare il taglio di Pinamonti anticipato da Rrahmani.

48' - Lancio lungo a cercare Pinamonti, ma Meret esce e anticipa il classe '99.

46' - Cambio all'intervallo per il Napoli: fuori Zanoli, dentro Malcuit.

16.02 - INIZIA IL SECONDO TEMPO

Termina 0-1 la prima frazione al Castellani. Meglio l’Empoli, pericoloso in diverse occasioni, Napoli troppo compassato e impreciso fin quando agli sgoccioli del primo tempo trova la giocata di Mertens che sblocca il punteggio. Squadre negli spogliatoi

15.47 - Termina il primo tempo

45' - Concesso un minuto di recupero

44' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Cross di Lozano dalla destra, finta al centro dell'area di Osimhen che lascia passare per Mertens che trova il piatto destro vincente che batte Vicario.

41′- Ancora Asllani pericoloso, stavolta dalla bandierina. Palla verso la porta, Meret devia oltre la traversa.

40' - ASLLANI! Controllo di petto e tiro sul primo palo del centrocampista albanese, Meret è attento e dice di no.

39' - Brutto tiro di Lozano dall'interno dell'area: il suo tentativo finisce sugli spalti.

38' - Palla profonda per Pinamonti, coi tempi giusti. Capisce tutto Juan Jesus che si disimpegna al meglio.

36' - Insigne scarica su Fabian, che prova ad andare da Mertens in area ma sbaglia la misura del passaggio.

34′- Bella discesa di Stojanovic sulla destra, cross al centro a cercare Pinamonti ma la palla è troppo lunga.

30' - Se ne sono andati i primi trenta minuti di questa partita, Napoli un po' troppo compassato fin qui.

27′- Ci prova Bandinelli con il destro, il suo tiro si spegne sul fondo.

25′- Dopo una lunga manovra Mertens allarga per Lozano ma il suo cross viene respinto dalla difesa dell'Empoli.

21' - Ammonito Zanoli per una trattenuta su Pinamonti lanciato in campo aperto.

20' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Osimhen salta più in alto di tutti e impatta il pallone di testa, ma trova la deviazione fortunosa di un difensore che evita all'Empoli di subire gol.

15′- Lozano lavora un bel pallone sulla destra, cross per Osimhen che stacca di testa ma la palla termina alta sopra la traversa.

13' - FABIAN! Osimhen strappa il pallone a Luperto al limite dell'area. Insigne allarga sulla destra per Fabian che rientra sul mancino e calcia. Tiro strozzato sul primo palo che termina di poco a lato.

11′- Duello tra Zurkowski e Mario Rui, spinta del polacco e punizione in favore del Napoli.

9′- Mertens trova Osimhen a destra, difende Viti che spedisce la sfera in calcio d'angolo.

7' - Parisi riceve sulla sinistra, guadagna il fondo ma subisce il ripiegamento preciso di Lozano.

4' - Primo giallo del match: ammonito Bandinelli.

3' - PINAMONTI! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva a centro area per Pinamonti che da pochi passi e tutto solo spedisce di poco a lato di testa.

1' - Mertens serve in verticale Osimhen, il suo cross attraversa l’area ma non trova compagni.

15.01 - PARTITI! INIZIA LA PARTITA

14.57 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

14.55 - Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, prima della sfida con il Napoli di Luciano Spalletti, di cui è stato collaboratore, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Il rapporto con Spalletti ci ha visto condividere tanti momenti felici. Il riferimento è sempre a un rapporto felice".

14.50 - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, vive la sua sfida speciale, da ex, contro l'Empoli e racconta le sue emozioni a Dazn: "E' come tornare all'università fatta da ragazzi. Anzi, in una delle migliori università del calcio italiano. L'Empoli ha lanciato calciatori, dirigenti, allenatori. E' la Oxford del calcio italiano. Per me è emozionante tornare qui perché ricordo benissimo i miei anni qui. Oltre al rettore Corsi ci sono dei docenti di tutto livello, che sono stati anche miei collaboratori e mi hanno insegnato molto, tipo Andreazzoli e Bianconi. I nostri riferimenti siamo noi stessi, la nostra storia, la maglia che indossiamo, la passione dei napoletani e la partecipazione emotiva che hanno".

14.35 - Nel pre-partita di Empoli-Napoli, il terzino azzurro Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sicuramente non è il momento più positivo che abbiamo affrontato fino adesso. Ci voleva un altro tipo di risultato, però speriamo di fare un grandissimo risultato oggi e continuare a sperare nel nostro sogno".

13.52 - Sono ufficiali le formazioni di Empoli-Napoli, match delle 15 valido per la 34ª giornata di Serie A. Spaletti scioglie gli ultimi dubbi e schiera il Napoli con il 4-3-3. Tra i pali scelto ancora Meret, mentre sulla corsia di destra recupera Zanoli, che con Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui a completare il pacchetto difensivo. A centrocampo la coppia Fabian-Anguissa ai lati. Davanti Mertens giostrerà dietro a Osimhen, con Lozano e Insigne ai lati.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi; Bandinelli, Asllani, Zurkowski; Verre; Cutrone, Pinamonti. All: Andreazzoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Zanoli, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen. All. Spalletti.

13.45 - Il pullman azzurro con a bordo il Napoli è arrivato allo stadio Castellani di Empoli, dove alle 15 la squadra di Spalletti affronterà i padroni di casa. Tantissimi i tifosi partenopei ad attendere gli azzurri all'esterno dell'impianto toscano

Quante assenze

Non solo lo squalificato Koulibaly, ma anche gli infortunati Di Lorenzo e Lobotka a cui in settimana s'è aggiunto Elmas e ieri anche Ghoulam per un sovraccarico. Ieri non s'è allenato per una indisposizione neppure Zanoli, il sostituto di Di Lorenzo, ed in mattinata Spalletti ed il suo staff lo valuteranno prima di prendere una decisione. E' rientrato invece Ospina, ma dovrebbe toccare nuovamente a Meret. "Si fa giocare quelli che ci sono e si devono vincere le partite con quelli che ci sono", ha tagliato corto Spalletti, consapevole in ogni caso di avere tante scelte ed un livello qualitativo ovviamente superiore all'avversario.

Dubbi di formazione

Juan Jesus affiancherà Rrahmani al centro della difesa, con Mario Rui a sinistra e Malcuit a destra se non dovesse recuperare Zanoli. In mediana Anguissa e Fabian potrebbero agire con Demme nel terzetto di centrocampo e quindi si profilerebbe un'altra esclusione per Zielinski. In attacco con Insigne ed Osimhen sembra favorito ancora una volta Lozano, dopo la buona prova con la Roma, rispetto a Politano. Non mancano anche stavolta i rumors su un impiego di Mertens, ma sembra ormai più una suggestione che altro, dopo le parole del tecnico nelle ultime conferenze.

"Ci credete? Abbiamo la possibilità e anche il dovere di crederci, assumendoci la responsabilità di quello che sta accadendo. Però ci crediamo". Luciano Spalletti non vuole ulteriori passi falsi, dopo le ultime due gare casalinghe, e alla vigilia della sfida di Empoli insiste sul dovere di chiudere nel migliori dei modi, con l'obiettivo ovviamente di blindare la Champions e non avere eventualmente ulteriori rimpianti. In conferenza stampa non si va mai nel dettaglio dell'Empoli di Andreazzoli, vittorioso all'andata seppur al termine di una gara estremamente episodica, ma del resto il problema mai come in questa fase è il rendimento del Napoli e non certo i toscani che peraltro non vincono da 16 partite (ovvero proprio dall'andata al Maradona). La squadra di Spalletti però proverà a ripartire dallo straordinario rendimento esterno che lo vede primo in trasferta con 37 punti, la miglior difesa (12 gol subiti) ed una sola sconfitta, e non sembra esserci altro nei pensieri dell'allenatore: "Futuro scontato? Il mio futuro si chiama Empoli, il mio presente si chiama Empoli. Per il resto ci sarà modo di parlare alla fine ma non è importante. Noi dobbiamo pensare solo a queste ultime cinque gare e crederci", le parole di Spalletti che però si concede poi un passaggio su ADL dopo la questione del malumore per i cambi svelata nell'ultima conferenza: "Lo fa come altri, ma col senno di poi è troppo facile parlare dei cambi".

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Empoli-Napoli