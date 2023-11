RILEGGI LIVE - Garcia in conferenza: "Derby sempre difficile, da vincere e l'abbiamo fatto! Mi trovo sempre meglio"

Fonte: da Salerno, Antonio Noto

Dopo il match contro la Salernitana, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha risposto alle domande della stampa nella sala conferenze dello stadio Arechi di Salerno.

Quali sono le note più positive? "Quando è un derbby le posizioni contano molto di meno. In un derby può succedere di tutto . Ho tutto da perdere oggi, eravamo venuti per i 3 punti e segnare nel primi quarto d'ora, non accadeva da tempo. Per fortuna per alcuni minuti ci siamo riusciti. Mi è piaciuto il gioco di prima e i triangoli, potevamo fare scelte migliori davanti ma abbiamo trovato un portiere che ha fatto parate importanti. Nel secondo tempo siamo stati bravi a spingere ancora e chiudere la partita, perché se non trovi il secondo gol può sucedere di tutto. Va bene così, ora aspettiamo i risultati degli altri e poi testa alla Champions".

Vittoria che dà morale? "Siamo tranquilli, mi trovo sempre meglio. Siamo concentrati da inizio statgione. Sappiamo che abbiamo giocatori forti e siamo una squadra forte. Dobbiamo solo dimistrarlo in campo".

Soddisfatto della fase offensiva? "Sì, perché è una prova collettiva, dopo l'1-0 si poteva fare meglio con l'uscita da dietro, ma alla fine Meret ha passato una serata traququilla. Quindi vuol dire che la squadra ha difeso bene".

Cosa occorre per raggiungere un livello più alto? "Faccio una riflessione personale. Possiamo migliorare ed essere più contunui, come abbiamo fatto oggi. Non abbiamo sbagliato nessuna partita intera, ma abbiamo pagato poco in alcune gare come con il Real. Siamo sulla strada giusta. C'è solo da vincere mercolerdì e mettersi in buona posizione nel girone".

E' stato facile vincere oggi? "Nei derby non esiste la classifica, può succesdere di tutto. Un ambinete ostile qui, come giusto che sia così per un derby. Spero che sia andata bene tra i tifosi allo stadio e all'esterno. Un derby si vince e l'abbiamo fatto".

17.40 - Termina la conferenza stampa.