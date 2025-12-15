Sky, Bergomi: “Conte bravo a trovare soluzioni, ma mi aspettavo qualche rotazione in più”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi: "Il Napoli è una squadra che ha la forza di stare sempre di là e dominare il gioco attraverso il palleggio? No. L’allenatore è bravo nelle problematiche a trovare le soluzioni. L’ho detto io che il Napoli è più forte dell’anno scorso, perché ha allargato la rosa e ha trovato tanti giocatori importanti. Però anche io gli do l’alibi della stanchezza e di avere pochi calciatori in determinati ruoli. Anche se in questa partita mi aspettavo qualche rotazione in più dall’inizio.

A metà campo non aveva alternative? Lobotka è entrato, per stare in panchina vuol dire che sei a disposizione. Ha voluto fare quella scelta di non farlo partire all’inizio. Ha fatto giocare Spinazzola, che sicuramente è importante. Quella di Politano per avere un’arma tattica diversa, l’uno contro uno in panchina, o un Neres o un Lang. Non è una critica, ma solo per poter fare qualcosa di diverso”.