Sky, Marchegiani: “Il Napoli per essere efficace deve giocare sui propri ritmi, 2T drammatico”

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani ha commentato la sconfitta del Napoli contro l'Udinese: "Non è stata una partita tutta in un senso, perché primo tempo il Napoli ha fatto la partita che doveva fare. Ha provato a trovare delle soluzioni, isolando Hojlund con Kabasele, aveva creato delle situazioni. Poi ha avuto un inizio di secondo tempo ‘drammatico’, è lì che l’Udinese ha preso il sopravvento. Poi non ha finito sulle gambe ma attaccando.

Sicuramente dover giocare sempre con gli stessi in questo momento è un problema, però penso che il Napoli quest’anno abbia la difficoltà ad affrontare tutte le partite con la stessa intensità. Questa è una squadra che per essere efficace deve giocare sui propri ritmi, nel momento in cui gioca sul ritmo dell’avversario soffre con l’Udinese e può soffrire con chiunque. Perché ha queste caratteristiche. In questo momento, per forza di cose, non riesce ad avere certe risposte da quel punto di vista”.