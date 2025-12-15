Sky, Bucciantini: “Conte è davvero arrivato al gancio, per questa settimana gli concedo l’alibi”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il giornalista Marco Bucciantini ha commentato il momento del Napoli dopo il ko contro l'Udinese: "Bucciantini: “L’emergenza è un concetto breve, non può diventare stabilità, è una forza temporanea. Loro hanno fatto almeno due settimane eccezionali, Atalanta, Roma, Juventus, tre partite di grande intensità ed energia. Non la puoi gestire a lungo l’emergenza, cioè quattro centrocampisti come quelli del Napoli, assenti per così tanto tempo, anche se Lobotka ora sta rientrando, è davvero nemico per qualsiasi idea.

Conte ne ha cambiate davvero tante di idee, ha superato con idee nuove anche questi problemi. Però questo alibi in questa settimana glielo concedo, è veramente arrivato al gancio. Poi in trasferta va così da un anno e non da una settimana. Poteva fare qualche rotazione in più? Conte è un po’ diverso dagli altri allenatori, quando trova una squadra la tiene”.