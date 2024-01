RILEGGI LIVE - Mazzarri: "Cajuste e Zielinski verso il recupero! Forse cambio qualcosa. Sul mercato...", Simeone: "Vogliamo riscattarci!"

Premi F5 per aggiornare la diretta testuale su Tuttonapoli

Sarà il Cholito Giovanni Simeone ad affiancare Walter Mazzarri per la conferenza stampa pre Napoli-Fiorentina in programma domani alle ore 20 per la semifinale di Supercoppa Italia.

Per Simeone: sensazioni per domani? "Proveremo a dare il massimo per trasmettere buona energia in questo momento. La Fiorentina sta bene, è una buona squadra, e anche noi dobbiamo impedirgli di avere il pallone, anzi proveremo a farlo anche noi. Ci sarà bisogno di tanta umiltà e spirito di squadra, non si deve pensare all'io ma al noi".

Per Mazzarri: il mercato inciderà? Cosa cambierà dopo la Fiorentina? "Il mercato non incide nella testa, penso solo alla partita di domani. Sono abituato così da sempre, una mentalità che trasmetto anche alla squadra. Rispetto alla Salernitana, i ragazzi avevano perso un po' di fiducia e questa vittoria magari ci dà un po' di morale per le prossime partite".

Per Mazzarri: come stanno gli infortunati? "Cajuste da quello che ho capito rispetto a sabato, sono rimasto contento perché forse ce la fa. Zielinski sta meglio, valuteremo anche lui. Demme ha avuto uno stiramento al gemello, non una cosa gravissima, ma verifico dopo. Ieri non si è allenato, sarà difficile averlo con la Fiorentina".

Per Simeone: scrivi sempre il tuo block-notes? "Lo faccio sempre, mi aiuta tantissimo, mi fa migliorare come persona e come calciatore. Scrivo tante cose, mi aiuta sempre il mister a scrivere il meglio possibile per essere sempre più bravo il giorno dopo".

Per Mazzarri: sarà la rivincita del 2012? "Non mi piace parlare del passato, guardiamo avanti, questo è un Napoli diverso che ha fatto passi da gigante che ha vinto lo scudetto dopo 33 anni ed è sempre in Europa. Pensiamo a domani, veniamo da un momento altalenante, serve una partita in cui i giocatori possano mettersi in condizione di far bene".

Per Mazzarri: Simeone gioca? "No, lo lascio fuori perché ha parlato male (ride, ndr). La formazione la vedrete domani, lui è candidato, può esserci, vediamo".

Per Simeone: hai già segnato al Bernabeu e cosa cambia con te con Kvara più centrale dietro la punta? "Fare gol nelle partite importanti e nei grandi stadi è molto importante, speriamo servano comunque sempre per vincere le partite. Su Kvaratskhelia io mi adatto a tutto, è chiaro che avere uno come lui accanto o dietro è sempre un bene".

Per Mazzarri: possibile cambio di modulo dato l'emergenza? "Quello che ho pensato è bene lo tenga per me. E' vero che abbiamo provato qualcosa di diverso per cambiare a gara in corso, mentre per cambiare modulo ci vuole tempo, vedremo ma credo continueremo a giocare come nelle ultime partite".

Per Simeone: cosa ha lasciato il ritiro nel gruppo? Avete incontrato il presidente? "E' chiaro che stare rinchiusi sembra un po' brutto, ma è anche una buona forma per tornare a stare insieme a cena, a giocare insieme a qualche gioco, è anche un modo per capire che siamo tutti sulla stessa barca. Non abbiamo parlato con il presidente, stiamo lavorando tutti i giorni in silenzio, cerchiamo sempre di fare il meglio possibile stando uniti. Adesso meno si parla meglio è. Contano i fatti".

Per Mazzarri: vide Napoli-Fiorentina 1-3 che sancì addio Garcia che poi andò via un mese dopo? "Non mi va di parlare di un collega che non c'è più. Fu una brutta sconfitta, i ragazzi l'hanno risentita, ho rivisto quella partita e ho cercato di capire cosa c'è da fare di diverso domani. Per questo a proposito di modulo aspetto prima di decidere. Di sicuro vidi una grande Fiorentina che non diede punti di riferimento e ho visto che il Napoli ne ha risentito. Cercherò di fare qualcosa di diverso per ovviare a certe situazioni che ho visto in quella partita".

Per Mazzarri: cosa pensa della nuova formula? "Non posso rispondere, non so perché si facciano due partite, va chiesto alla federazione".

Si conclude la conferenza stampa di Mazzarri e Simeone.