RILEGGI LIVE - Napoli-Crotone 4-3, è finita: un gran gol di Di Lorenzo evita una figuraccia!

Termina 4-3 il match del Maradona. Dopo 45 minuti chiusi sul 3-1 per il Napoli, nella ripresa cambia tutto. Approccio mentale sbagliato, baricentro basso e alcuni erroracci dei singoli hanno dato fiducia al Crotone che ha trovato meritatamente il pareggio. Un gran gol di Di Lorenzo permette agli azzurri di portare a casa i tre punti.

16.53 - Finisce il secondo tempo!

90’ - L’arbitro concede tre minuti di recupero.

89' - Esce Osimhen, entra Petagna.

88' - Cartellino giallo per Rojas.

86' - LOZANO! Tentativo da fuori del messicano dopo l'assist di Zielinski. Il suo tiro termina a lato, non di molto.

83' - Traversone di Fabian per Mario Rui, che però trova tutto chiuso ed è costretto a tornare all'indietro.

81' - Sostituzione per il Crotone: fuori Zanellato, dentro Rojas.

78' - Ammonito Pereira per un intervento in scivolata su Zielinski.

77' - Zanellato trova lo spazio per fa partire lo spiovente. Messias di testa non centra la porta.

74' - Cambio per Gattuso: esce Mertens ed entra Zielinski.

73' - GOOOOL DEL NAPOLIIII! Insigne appoggia per Di Lorenzo. L'ex Empoli converge sul sinisto e fa partire un tiro molto preciso che non dà scampo a Cordaz.

70' - Insigne pennella per Lozano che colpisce di testa. Troppo debole il tiro, blocca Cordaz.

68' - Gran giocata di Insigne sulla sinistra ma Djidji è attento.

66' - Ammonito Benali che ha bloccato il pallone con le mani.

64' - DI LORENZO! Insigne sventaglia profondo per Di Lorenzo, bravo a tagliare in area. Il suo colpo di testa è potente, ma Cordaz blocca.

61' - Doppia sostituzione per il Napoli: entrano Lozano ed Elmas, fuori Bakayoko e Politano.

59' - GOL DEL CROTONE! Erroraccio di Maksimovic che non stoppa il pallone e si lascia scippare la palla da Messias. Il brasiliano a tu per tu con Meret insacca.

56' - INSIGNE! Il capitano azzurro vede Cordaz fuori dai pali e da oltre 40 metri prova a beffarlo. Tiro di un soffio sopra la traversa.

53' - Fabian prova a verticalizzare per Osimhen, ma il suo suggerimento è lungo.

52' - Politano serve Di Lorenzo sulla sua corsia. Sul cross basso fa buona guardia Luperto.

49' - GOL DEL CROTONE! Messias di testa ripropone per Simy che accorcia nuovamente le distanze battendo Meret.

48' - TRAVERSA DI MESSIAS! Traiettoria strana del brasiliano che dai 25 metri centra la traversa.

47' - Doppio cambio per il Crotone: escono Ounas e Rispoli, dentro Pereira e Vulic.

16.02 - Inizia il secondo tempo!

Termina 3-1 il primo tempo del Maradona. Dopo 45 minuti Napoli meritatamente in vantaggio grazie alle reti di insigne, Osimhen e Mertens. Il Crotone è in partita e quando può prova a fare male in ripartenza. Squadre negli spogliatoi.

45' - L’arbitro non concede recupero.

42' - TRAVERSA DI MERTENS! Cross di Osimhen per Mertens che a pochi passi da Cordaz stampa il pallone sulla traversa.

40' - Scappa Ounas che arriva al limite. Tentenna troppo e viene chiuso dalla difesa azzurra.

37' - Fabian lancia profondo a cercare Insigne, ma il suggerimento è troppo lungo.

34' - GOOOOL DEL NAPOLI! Mertens batte il calcio piazzato. Punizione perfetta che lascia Cordaz impietrito. 3-1 Napoli.

32' - Benali stende Fabian al limite. Punizione per gli azzurri.

31' - Dribbling di Messias su Insigne e palla per Rispoli. Cross in mezzo deviato. Corner.

29' - Break di Insigne che apre per Osimhen. Il nigeriano è però in offside.

27' - MERTENS! Politano fa filtrare in area per il belga che incrocia il destro e spedisce di un soffio a lato.

25' - GOL DEL CROTONE! Errore di Manolas. Cross di Benali per Simy che inspiegabilmente lasciato solo batte Meret e accorcia le distanze.

22' - GOOOOL DEL NAPOLIII! Azione splendida che parte da Fabian Ruiz che scodella per Insigne che con un'acrobazia appoggia ad Osimhen. Il nigeriano a porta vuota sigla il raddoppio.

19' - GOOOOL DEL NAPOLIII! Di Lorenzo manda a vuoto il terzino del Crotone, appoggia al centro dell'area per Insigne. Il capitano calcia, tiro deviato prima da Messias e poi da Djidji, Cordaz viene beffato ed è 1-0!

18' - Ammonito Rispoli per un intervento in scivolata su Mario Rui.

17' - Combinazione Mertens-Insigne. Il capitano azzurro a tu per tu con Cordaz calcia in porta ma il tiro viene sporcato da Golemic.

14' - Mario Rui raccoglie una respinta della difesa e tira al volo. Sinistro completamente fuori misura.

12' - Cross basso di Di Lorenzo per Mertens. Il belga scodella al centro, Djidji si rifugia in corner.

11' - Benali graziato dall'arbitro Di Martino dopo un fallo su Politano in ripartenza.

9' - La difesa ospite si fa trovare impreparata. Osimhen si invola, arriva al limite dell'area ma è bravo Golemic a chiuderlo in scivolata.

6' - Palla tra le linee di Mertens, sulla trequarti. Chiude la difesa rossoblù.

4' - BAKAYOKO! Politano va sul destro e crossa al centro. La difesa ospite respinge, al limite c'è Bakayoko che calcia e sfiora la porta.

2' - Napoli partito subito forte con un giro palla per cercare di aprire le maglie del Crotone.

15.01 - PARTITI! Inizia il match

14:57 - Le due formazioni fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

14.55 - Insigne premiato nel pre-partita come MVP del mese di marzo della Serie A, come comunicato dalla lega nei giorni scorsi

14.40 - E' confermato anche per oggi il silenzio stampa in casa Napoli, come avvenuto in tutte le ultime partite di campionato. Lo conferma Sky Sport, tramite la voce di Massimo Ugolini, che dà la seguente motivazione nel pre-partita di Napoli-Crotone: "La scaramanzia è l'unica spiegazione possibile a questo punto".

14.30 - Junior Messias, centrocampista offensivo del Crotone, a pochi minuti dalla sfida col Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Oggi dovremo dare tutto e sputare sangue perché ormai mancano solo dieci partite. Siamo sempre stati compatti, ora però abbiamo capito di dover dare di più e lo stiamo facendo. Bisogna aggiungerci ancora qualcosa".

13.50 - Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Crotone. Rino Gattuso ha sciolto gli ultimi dubbi e deciso di lasciare fuori Zielinski. Al suo posto c'è Mertens da trequartista, a formare la coppia di inizio stagione con Osimhen. In porta spazio a Meret, mentre in difesa ci sono Manolas e Maksimovic in mezzo, in virtù della squalifica di Koulibaly. A destra torna Di Lorenzo, con Mario Rui dall'altro lato. In mediana spazio a Bakayoko al posto dell'infortunato Demme per far coppia con Fabian. In attacco Politano preferito a Lozano, mentre Insigne è inamovibile sull'altra corsia.

NAPOLI (4-2-3-1) - Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko: Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. A disposizione: Contini, Ospina, Zedadka, Elmas, Lozano, Zielinski, Hysaj, Rrahmani, Petagna, Costanzo, Cioffi, Lobotka.

CROTONE (3-5-2) - Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Messias, Benali, Zanellato, Molina; Ounas, Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Magallan, Cigarini, Rojas, Pedro Pereira, Marrone, Di Carmine, Vulic, Riviere.

13.15 - Aurelio De Laurentiis ripete quello che divenuto ormai un consueto rito pre-partita. Come reso noto dal giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino tramite il suo account Twitter, il presidente azzurro ha raggiunto la squadra in ritiro. Arrivato nell'albergo che ospita Gattuso e la squadra, il patron vuole stare vicino ai calciatori ed incoraggiarli in vista della sfida contro i calabresi.

13.00 - Al Maradona arriva la peggiore difesa d'Europa. Il Crotone di Serse Cosmi infatti è la squadra che ha subito il maggior numero di gol in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei: 70 reti incassate in 28 partite (2.5 di media).

12.45 - L'importanza di sbloccare la partita con le piccole potrebbe avere ancora più peso quest'oggi al Maradona. Crotone e Arminia Bielefeld sono le uniche due squadre che non hanno ancora guadagnato alcun punto da situazione di svantaggio nei top-5 campionati europei 2020/2

Il Napoli ha vinto le ultime tre partite di campionato, mantenendo la porta inviolata nelle due più recenti. E' da febbraio 2019 che non registra almeno tre clean sheets di fila in Serie A (cinque in quel caso con Carlo Ancelotti), ma è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheets in questa Serie A (11); nell’intero scorso campionato i partenopei non subirono gol soltanto in sette match.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Crotone!