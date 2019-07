RILEGGI LIVE - Napoli-Feralpisalò 5-0 (6' Manolas, 53', 62' Verdi, 59' Tonelli, 83' Tutino): manita alla seconda uscita

19.17 - Si conclude la nostra diretta testuale di Napoli-Feralpi Salò: gli azzurri si impongono 5-0. Vi invitiamo a restare collegati su Tuttonapoli.net per il postpartita e tutti gli aggiornamenti.

45' - Finisce qui la partita: il Napoli vince 5-0 sulla Feralpi Salò.

43' - Si vede sulla sinistra il Napoli con un cross al centro per Tutino, palla che non arriva alla giovane punta.

42' - Tenta una gran giocata Lorenzo Insigne che supera due uomini in palleggio e poi prova una strepitosa apertura al volo per gli accorrenti Tutino e Verdi ma il colpo non riesce.

40' - Si va vedere la Feralpi Salò che conquista due calci d'angolo di fila, ma fa buona guardia la retroguardia del Napoli.

37' - GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GENNARO TUTINO! 5-0 per il Napoli con Tutino. Palla di Insigne per il giovane attaccante azzurro che è molto bravo a superare un avversario e con un bel diagonale battere De Lucia.

35' - Malcuit sbaglia il traversone, ne viene fuori quasi un tiro, ma la sfera finisce fuori.

33' - Cross per Tutino, che appoggia a Palmiero. Il tiro dell'ex Cosenza viene ribattuto.

32' - Palla in profondità per Eleuteri, beccato però in offside. Prova ad uscire la Feralpisalò.

30' - Gaetano commette un fallo e si becca il cartellino giallo.

28' - Da una mattonella difficile ci prova Insigne, ma il suo tiro non va a buon fine.

26' - Cambio per il Napoli: fuori Contini, dentro Idasiak.

24' - Ripartenza del Napoli. I quattro attaccanti coinvolti, si muovono bene. Insigne appoggia a Mertens, il cui tiro-cross viene deviato in angolo.

22' - Il Napoli pressa bene nella metà campo avversaria. I ritmi, comunque, non sono alti.

20' - Cambio per il Napoli: fuori Callejon, dentro Tutino.

17' - GOOOOLLLLL! DOPPIETTA DI VERDI, 4-0 NAPOLI! Altra grande incursione di Insigne, che recupera palla e va via palla al piede. Appoggio per Verdi in area: l'ex Bologna appoggia in rete!

16' - Sostituzione per il Napoli: fuori Zielinski, dentro Palmiero.

14' - GOOOOOLLL! TONELLI CALA IL TRIS! Sugli sviluppi del piazzato è l'ex Sampdoria a svettare in area: la sua inzuccata è vincente, 3-0 Napoli!

13' - Mertens vede lo scatto di Callejon dopo un ottimo sviluppo. Tocco debole, il classe 2000 viene chiuso.

11' - Mertens appoggia ad Insigne, il cui tiro a giro termina fuori.

8' - GOOOOOLLL! VERDI RADDOPPIA! La Feralpisalò perde un pallone sanguinoso al limite dell'area. Insigne ne approfitta, appoggia a Verdi, che di prima batte Liverani!

7' - Palla in profondità per Insigne, che però non arriva ad agganciare. Napoli impreciso in questa fase.

5' - Azione forzata di Hysaj, che prova ad andare da solo, ma si trova ingabbiato e viene fermato.

3' - Errore di Verdi in fase d'attacco. Sbaglia il tocco e l'azione sfuma.

1' - Cinque cambi per Carlo Ancelotti subito ad inizio di secondo tempo nel test contro la Feralpisalò. Entrano in campo Malcuit, Tonelli, Luperto, Hysaj e Verdi al posto di Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui e Younes.

18.30 - RIPARTITI! Inizia la ripresa.

18.15 - FINE PRIMO TEMPO!

44' - In questo finale accade poco, i ritmi si sono abbassati e non poco.

42' - Insigne ci prova a giro: palla ancora fuori.

40' - MERTENS! Cross per Mertens, che calcia da un'ottima zolla. Stavolta però non centra lo specchio, spedendo alla destra di Liverani.

39' - Il Napoli adesso appare molto stanco. Com'è ovvio che sia, la condizione fisica è quel che è, considerando che tanti titolari sono arrivati in ritiro appena una settimana fa.

38' - OCCASIONE FERALPISALO'! Contessa riparte a gran velocità, situazione di tre contro tre: palla in area, ma sul tiro Contini col piede effettua una gran parata.

36' - Verdi e Tonelli cominciano il riscaldamento: ipotizzabile vederli in campo nella ripresa.

34' - Insigne spreca una ghiotta occasione: liscio del difensore, primo controllo straordinario del capitano, che poi sbaglia il secondo e non arriva a calciare. Chiude Giani.

32' - Contropiede del Napoli, ma Insigne ignora lo scatto profondo di Callejon e torna all'indietro da Gaetano.

30' - Altro scambio tra Insigne e Mertens: il belga stavolta riesce a calciare, ma non centra lo specchio.

28' - Ci prova la Feralpisalò: tiro dalla distanza di Pesce, palla alta sopra la traversa.

25' - Tentativo di Insigne dalla distanza: la sfera termina fuori.

24' - Ottimo pallone per Mario Rui, che mette giù e crossa, ma va troppo di fretta e sbaglia.

22' - Bella palla di Insigne per Mertens, ma sull'appoggio scivola il belga e non riesce a battere bene.

20' - Tiro di Gaetano respinto da Liverani, Mertens arriva prima di tutti sulla palla e finisce a terra: l'arbitro assegna il rigore, ma l'assistente correggendo la decisione alzando la bandierina per il fuorigioco del belga.

18' - Molto vivo fin qui Gaetano, che sta entrando bene nel nuovo ruolo dal centrocampista centrale. Tanti lanci, sempre ad impostare con Zielinski il gioiellino azzurro.

16' - Mertens scambia con Callejon, ma il triangolo non si chiude.

15' - Tentativo di Zielinski dalla distanza: il tentativo termina a lato.

13' - Di Lorenzo appoggia a Callejon, che sventaglia verso Mario Rui. Quest'ultimo però si fa scavalcare dal rimbalzo del pallone e l'azione sfuma.

11' - Gaetano entra duramente ai danni di Scarsella: calcio di punizione e problemi fisici per il giocatore della Feralpisalò.

10' - Apertura per Di Lorenzo, che cerca poi Mertens: si alza ancora la bandierina.

9' - Palla per Insigne alle spalle della difesa, in profondità: il capitano parte in anticipa e finisce in offside.

8' - Buona chiusura di Maksimovic, che recupera palla su un'imbucata della Feralpisalò.

6' - GOOOOOLLLL! MANOLAS SEGNA ALL'ESORDIO! Sugli sviluppi di un piazzato Mario Rui col mancino pennella sulla testa di Manolas, bravo ad inserirsi e incornare perfettamente: palla in fondo al sacco per l'1-0!

4' - Il Napoli esce con due uomini, Maksimovic e Manolas, bravi fin qui nella fase d'impostazione. Si crea poi tanta densità alle spalle di Mertens, unico attaccante: cinque uomini agiscono sulla trequarti.

2' - Apertura per Di Lorenzo, che si inserisce bene ma in ritardo: è fuorigioco.

17.29 - PARTITI! Inizia il secondo test con la Feralpisalò!

17.27 - Squadre che fanno il loro ingresso in campo.

17.26 - "Luciano... onore a te che hai messo Napoli in Bellavista", lo striscione esposto dai tifosi alle spalle della porta del campo di Carciato per ricordare Luciano De Crescenzo, gigante della cultura napoletana scomparso ieri.

17.25 - Applausi per ADL che seguirà la partita da bordo campo.

17.22 - Milik entra in campo: seguirà i compagni dalla panchina per un affaticamento

17.20 - Il giornalista Silver Mele presenta la partita ed annuncia le formazioni.

17.15 - Napoli rientrato negli spogliatoi tra gli applausi del pubblico. Piene anche per questo test le due tribune e "sold-out" anche il prato alle spalle del campo.

17.10 - Svelato il motivo per l'assenza di Milik: affaticamento dopo l'allenamento di questa mattina e non verrà rischiato.

17.05 - Azzurri in campo per il riscaldamento.

17.00 - Oltre Milik e Rog, non c'è Karnezis in panchina: è in Grecia per risolvere delle pratiche per il passaporto in modo da non avere problemi per le amichevole negli Usa.

16.55 - Arek Milik non parteciperà all'amichevole contro la Feralpisalò. Il centravanti polacco non è in campo ma neppure in panchina. Un'assenza a sorpresa dato che questa mattina si era allenato regolarmente e sembrava destinato all'esordio. Out anche Marko Rog ormai ad un passo dal Cagliari.

16.50 - Ecco la formazione: Contini; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Gaetano, Zielinski; Callejon, Younes, Insigne; Mertens. A disp.: Idasiak, Malcuit, Tonelli, Luperto, Hysaj, Palmiero, Tutino, Verdi. All.: Ancelotti.

16.35 - Lo staff prepara il campo con gli esercizi di riscaldamento.

16.30 - Manca circa un'ora al secondo test del Napoli contro la Feralpisalò e all'esterno del campo di Carciato, che ospiterà la sfida, le code sono già lunghissime. Per questo match è previsto il tutto esaurito e i tantissimi tifosi già presenti a Dimaro lo testimoniano Di seguito i nostri scatti:

Prove di vero Napoli, visto che ormai sono giunti a Dimaro quasi tutti i Nazionali. Ieri è arrivato anche Meret, ma sarà il giorno del debutto di Manolas in azzurro e Ancelotti potrà schierare anche Mertens, Hysaj, Zielinski, Milik, Mario Rui e Insigne, quest'ultimo partirà da sinistra nel ruolo che ricoprirà quest'anno di comune accordo col tecnico. La coppia d’attacco sarà formata probabilmente da Milik e Mertens.

Amici di Tuttonapoli.net, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Feralpisalò, seconda amichevole della nuova stagione che si disputerà nuovamente al campo di Carciato. Da quest'anno il campo di allenamento ospita anche le amichevole grazie all'impianto di illuminazione.