RILEGGI LIVE - Napoli-Frosinone 2-2 (Politano 17’, Cheddira 50’, 75’, Osimhen 64’): pasticcio degli azzurri al Maradona

Il Napoli è così confuso da colpirsi da solo. Sprecate tantissime occasioni da gol e tre pasticci tra difesa e portiere che regalano un punto al Frosinone

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è così confuso da colpirsi da solo. Dopo l'1-0 sprecate tantissime chance per il raddoppio, poi il rigore causato ma parato da Meret. Gli azzurri ci riprovano ma stavolta vanno a segno: prima la dormita di Meret per l'1-1 di Cheddira, poi l'amnesia difensiva sul 2-2.

14.30 - Triplice fischio dell'arbitro. Bordata di fischi al Maradona.

98' - Espulso Mario Rui, secondo giallo per il portoghese che ha fermato Seck lanciato in ripartenza.

97' - Ammonito Okoli, per una gomitata a Kvaratskhelia.

95' - Doppio cambio Frosinone: dentro Gelli e Lusuardi per Mazzitelli e Zortea.

92' - COSA SPRECA DI LORENZO! Gran gioco spalle alla porta di Osimhen che libera Di Lorenzo davanti a Turati, il capitano del Napoli anziché calciare prova a servire Simeone in mezzo, sciupando così una grande occasione.

90' - Ci saranno 5 minuti di recupero.

86' - Entra Simeone al posto di Anguissa.

83' - COSA SALVA MERET! Ennesima dormita della difesa azzurra: sulla torre di Zortea c'è Seck completamente solo, con un gran riflesso Meret salva col piede.

78' - Cambia anche Di Francesco: fuori Brescianini e Soulé, entrano Reinier e Seck.

77' - Doppio cambio di Calzona: entra Cajuste per Zielinski e Raspadori per Politano, che aveva accusato qualche problema fisico.

76' - Reagisce subito il Napoli: tiro potente dal limite di Kvaratskhelia:, Turati si allunga e respinge.

75' - Pareggia il Frosinone, doppietta di Cheddira. Cross preciso di Zortea per Cheddira che di testa infila Meret.

71' - Secondo cooling break della partita: giornata caldissima a Fuorigrotta, i giocatori si fermano per rigenerarsi.

69' - Gioco fermo: Mazzitelli è a terra dopo uno scontro con Osimhen.

66' - Ammonito Mario Rui, per un calcio ai danni di Zortea.

64' - GOOOOOOL PER IL NAPOLI! Dagli sviluppi del corner Kvaratskhelia calcia al volo schiacciando la palla, il suo tiro diventa un assist involontario per Osimhen che allunga il piede e devia in porta.

62' - ANCORA KVARA! Lampo del georgiano che rientra sul destro e calcia forte sul primo palo: riflesso di Turati che mette in corner.

60' - Altra gran giocata di Politano che mette un ottimo cross per Osimhen: il nigeriano calcia al volo ma viene murato dall'intervento provvidenziale di Romagnoli.

55' - KVARA! Il georgiano si defila sulla destra, riceve palla e scarica il destro violento sul primo palo: solo esterno della rete.

54' - Il Napoli deve riordinarsi dopo il gol subito, un brutto colpo per gli azzurri che più volte avevano sfiorato il raddoppio, sbattendo su un super Turati.

50' - Gol del Frosinone. Disastro di Meret in costruzione dal basso, palla regalata a Cheddira che fredda il portiere.

47' - DI LORENZO! Che avvio di ripresa del Napoli! Cross tagliato di Politano per la spizzata di Di Lorenzo: si supera ancora Turati con un grande intervento.

46' - OSIMHEN! E' diventata una sfida personale per il nigeriano: sul filtrante di Anguissa, Osimhen va con lo scavetto ma Turati devia e Romagnoli salva la palla diretta in porta.

13.36 - Comincia il secondo tempo!

13.20 - Duplice fischio, finisce il primo tempo.

46' - Break di Soulé sulla destra, che prova poi a centrare per un compagno in area ma sventa la minaccia Rrahmani.

45' - Ci saranno tre minuti di recupero.

42' - ZIELINSKI ANCORA! Grande azione del Napoli: Politano imbuca in area, Osimhen fa la sponda per Zielinski. Il polacco finta di calciare col destro e prova a piazzarla col mancino, ma la sua conclusione è debole e Turati blocca.

39' - Nonostante il rigore sbagliato il Frosinone reagisce provando a portarsi in avanti. Ha invece abbassato i ritmi il Napoli.

35' - CHEDDIRA! Il Frosinone se la costruisce bene liberando Cheddira al limite dell'area: l'attaccante gialloblu calcia forte ma centrale, respinge Meret.

33' - ZIELINSKI! Cross di Politano per Zielinski che svetta di testa e sfiora il palo alla destra di Turati.

30' - LO SBAGLIA! Della battuta dal dischetto si incarica Soulé, che incrocia col mancino ma Meret intuisce e blocca.

29' - Rrahmani ammonito per il fallo da rigore, era diffidato e salterà il prossimo match contro l'Empoli.

28' - Calcio di rigore per il Frosinone. Lancio in area, Mazzitelli fa la torre per Cheddira che viene falciato da Rrahmani.

27' - Si riparte, possesso per il Frosinone.

25' - Cooling break: per il forte caldo le squadre si fermano per rigenerarsi.

23' - Osimhen prova a rimediare all'errore: ancora una volta innescato in profondità cerca il tiro a incrociare, ma viene schermato dal difensore.

20' - OSIMHEN SE LO DIVORA! Lancio per Osimhen che col corpo elude la marcatura e si lancia in campo aperto: il nigeriano arrivato a tu per tu con Turati calcia clamorosamente a lato.

19' - Soulé prova a travestirsi da Politano cercando il tiro a giro col mancino, ma la pala finisce alta.

17' - GOL GOL GOL GOL! NAPOLI IN VANTAGGIO! Goloso di Politano che si accentra improvvisamente dalla destra e libera il mancino a giro dal limite, imprendibile per Turati.

16' - OSTIGARD! Continua a spingere il Napoli: Osimhen in qualche modo prolunga per Ostigard che in girata calcia di poco fuori.

14' - OSIMHEN! Kvara imbuca in area per Osimhen che sterza bene sul destro ma calcia addosso a Turati.

12' - Cross liftato di Politano dalla destra alla ricerca di Kvara che viene anticipato dall'intervento puntuale di Zortea.

10' - Kvaratskhelia riceve la sponda di Osimhen e cerca la soluzione da fuori col tiro d'esterno: palla ampiamente a lato.

9' - Parte in contropiede il Napoli con Politano che prova a rientrare sul mancino ma viene contenuto da Okoli.

7' - Calcio d'angolo per il Frosinone, rientrato anche Osimhen in campo.

5' - Si riprende a giocare dopo che Osimhen è stato fasciato alla mano, ma il nigeriano non ha ancora l'ok per rientrare in campo.

3' - Classico lancio di prima intenzione di Politano per lo scatto in profondità di Osimhen: Turati è costretto a tuffarsi per anticipare il nigeriano. I due poi si scontrano e rimangono a terra, gioco momentaneamente fermo.

2' - Mario Rui lancia per Kvaratskhelia, il georgiano viene anticipato da Okoli.

12.32 - PARTITI! Comincia il match!

12.27 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

12.20 - Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Frosinone, gara valida per la 32esima giornata di Serie A: "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Monza, avere continuità di prestazioni perché è la prestazione che ti porta a raggiungere dei risultati".

Come ha visto la squadra in settimana? "Abbiamo delle assenze, ma non deve essere un alibi. Abbiamo una rosa forte e sappiamo benissimo che lavorando con continuità possiamo fare bene. Avevamo tanto bisogno di lavorare, soprattutto sulla fase difensiva, e secondo me in settimana abbiamo fatto un buon lavoro".

A cosa pensa? Sta ancora facendo un pensierino alla prossima Champions League? "Sì, assolutamente sì perché la matematica non ci condanna e la gente ci crede. Poi vediamo dove saremo capaci di arrivare da qui alla fine".

12.10 - Jens Cajuste, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Frosinone, gara valida per la 32esima giornata di Serie A: "Vogliamo giocare con la stessa intensità del secondo tempo visto contro il Monza, tutta la squadra nel secondo tempo ha mostrato le sue qualità.

Abbiamo avuto qualche problema in questa stagione, lavoriamo tutti i giorni per migliorare, è quello che vogliamo. Dobbiamo continuare con questa mentalità, con quella vista nel secondo tempo. Europa? Significa tutte e tre le competizioni, anche la Conference League. Ovviamente la Champions League è quella più importante e finché ci sono queste opzioni matematiche dobbiamo crederci fino alla fine".

12.00 - Ospite speciale al Maradona per Napoli-Frosinone. Come riferisce l'edizione online del Corriere dello Sport, oggi a Fuorigrotta è previsto tra gli spettatori anche Luciano Spalletti. L'allenatore dello Scudetto, attualmente commissario tecnico della Nazionale, per la prima volta sarà al Maradona dopo il trionfo dello scorso anno.

11.25 - FORMAZIONI UFFICIALI

Dopo la vittoria di Monza, il Napoli ha la chance di dare un minimo di continuità ai propri risultati ospitando il Frosinone di Di Francesco, capace di umiliare il Napoli di Mazzarri espugnando per 4-0 il Maradona negli ottavi di Coppa Italia. Sono note le formazioni ufficiali.

Francesco Calzona effettua tre cambi rispetto al successo di Monza. In difesa Ostigard gioca al posto dell'infortunato Juan Jesus, mentre Mario Rui è titolare per l'infortunio di Olivera. Tutto confermato in mediana, mentre davanti Politano si riprende il suo posto a destra a completare il reparto formato da Osimhen e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco

Statistiche: Coppa Italia esclusa, il Napoli ha vinto tutte le cinque sfide contro il Frosinone in Serie A. Gli azzurri sono la formazione che ha rifilato più gol ai ciociari nel massimo campionato, addirittura 18. I gialloblu non hanno ancora vinto una trasferta in questo campionato (4 pareggi, 11 sconfitte). Si affrontano due dei primi 5 giocatori dei Top campionati europei per dribbling tentati: Matías Soulé (primo con 191) e Khvicha Kvaratskhelia (quinto con 162).

Sponda Frosinone, mister Eusebio Di Francesco deve fare a meno di Monterisi, Oyono e probabilmente di Harroui e Bonifazi ma recupera Gelli e Lirola, quest'ultimo dovrebbe subito partire dall'inizio nella nuova difesa a 3 con Romagnoli e Okoli. In mediana Mazzitelli e Barrenechea con Valeri e Zortea ai lati mentre Brescianini (favorito su Reinier) dovrebbe agire in una linea più avanzata in attacco con Soulé alle spalle dell'unica punta (di proprietà Napoli) Cheddira.

In casa Napoli, Francesco Calzona senza lo squalificato Ngonge e gli infortunati Olivera e Juan Jesus bloccato dalla sciatalgia. Ristabilito invece Politano che dovrebbe tornare titolare (è favorito su Raspadori) nel tridente con Osimhen e Kvara. In mediana si va verso la conferma di Zielinski, nel terzetto con Lobotka ed Anguissa mentre in difesa Mario Rui si riprende una maglia a sinistra nella linea con uno tra Ostigard e Natan (col primo favorito), Rrahmani e Di Lorenzo.

Obiettivo riconquistare il Maradona. Il Napoli di Francesco Calzona, dopo aver ritrovato la vittoria a Monza, ospita alle 12.30 il Frosinone in un Maradona nuovamente sold-out ma che in questa stagione ha vissuto più suicidi sportivi che vittorie dei Campioni d'Italia. Una chance da non sprecare anche per riscattare l'umiliazione subita in Coppa Italia proprio contro i ciocari: quello 0-4 subito dal Napoli di Mazzarri potrà rappresentare proprio una motivazione ulteriore per gli azzurri.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Frosinone