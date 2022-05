RILEGGI LIVE - Napoli-Genoa 3-0 (32' Osimhen, 65' Insigne, 81' Lobotka): blindato il terzo posto

TuttoNapoli.net

16.58 - Il Napoli batte 3-0 il Genoa e conquista il terzo posto matematico.

90' - FINISCE QUI!

88' - Standing ovation per Insigne che esce dal campo: al suo posto dentro Elmas.

86' - Ammonito Lobotka.

84' - Sostituzione per il Napoli: fuori Anguissa, dentro Demme.

81' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Anguissa serve Lobotka a centrocampo e il centrocampista slovacco si mette in proprio: percussione palla al piede fino al limite e conclusione chirurgica all'angolino che non dà scampo a Sirigu!

76' - LOZANO! Bella uscita di Osimhen e il Napoli capovolge il fronte. Insigne va in percussione e va al traversone, sul secondo palo Lozano calcia ma trova solo l'esterno della rete.

75' - Doppia sostituzione in casa Genoa: entrano Melegoni e Destro al posto Galdames e Gudmunsson.

72' - Triplo cambio per il Napoli: escono Mertens, Mario Rui e Fabian ed entrano Lobotka, Zielinski e Ghoulam.

70' - Cooling break: le due squadre di avvicinano alle panchine per refrigerarsi.

69' - Destro a giro di Mertens, leggermente deviato, blocca Sirigu.

65' - GOOOOOL DEL NAPOLIII! Stavolta Insigne non sbaglia dalgi undici metri e batte Sirigu. 2-0 Napoli

64' - GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Insigne sbaglia dal dischetto, coloisce il palo e sulla ribattuta Di Lorenzo spinge in rete. Fabbri decide di far battere di nuovo il penalty.​​​​​​ perchè Di Lorenzo e alcuni calciatori del Genoa erano già in area nel momento in cui Insigne calcia il pallone dal dischetto.

63' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Cross al centro, Bani di testa tocca ma non riesce ad allontanare: Di Lorenzo ripropone e Hernani colpisce con una mano. Nessun dubbio sul penalty.

62' - Apertura a destra per Lozano, che punta Criscito e cerca poi Osimhen a centro area: anticipato il nigeriano.

60' - Galdames riceve sulla destra e fa partire lo spiovente: Koulibaly di testa libera l'area di rigore.

55' - Doppio cambio per il Genoa: dentro Hernani e Ekuban, fuori Hefti e Portanova.

53' - PORTANOVA! Palla in profondità per il centrocampista del Genoa che si libera di Mario Rui ma a tu per tu con Ospina centra il colombiano

51' - Insigne e Fabian combinano in area, poi il mancino del capitano è fuori misura.

49' - Insigne viene lanciato in profondità sulla sinistra e scarica su Mario Rui: sinistro di prima intenzione del portoghese che viene murato.

47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

16.12 - INIZIA LA RIPRESA

Dopo 45 minuti il Napoli è avanti sul Genoa. Se finisse così Grifone retrocesso in Serie B. Squadre negli spogliatoi.

15.55 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

48' - In un primo momento Fabbri assegna un calcio di rigore al Napoli per un presunto fallo di mano di Ostigard, ma immediatamente cambia decisione: il tocco irregolare è di Anguissa.

45' - Vengono concessi 5 minuti di recupero.

42' - Triangolo Mertens-Osimhen, poi il belga appoggia per Insigne: tiro di prima intenzione, leggermente svirgolato che termina a lato.

39' - Lozano taglia da destra, attacca la profondità e viene premiato da Mertens. Criscito va in anticipo e chiude.

38' - Cartellino giallo per Galdames per un intervento su Lozano.

37' - INSIGNE! Strepitosa azione personale del capitano azzurro che riceve a sinistra, dribbla due calciatori e da posizione impossibile prova a segnare. Sirigu sul primo palo è attento e devia in angolo.

32' - GOOOOOOL DEL NAPOLIII!!! Cross di Di Lorenzo dalla destra a cercare Osimhen. Il nigeriano svetta in area più in alto di tutti e batte Sirigu.

30' - Cross basso per Mertens, che fa il velo per Osimhen. La palla viene deviata da un difensore, poi Sirigu anticipa proprio Mertens e risolve la situazione.

28' - INSIGNE! Gran combinazione tra il 24 e Mertens: tacco del belga per Insigne e tiro a giro del capitano del Napoli che spedisce di un soffio alto sopra la traversa.

25' - Cooling break: le squadre si avvicinano alle panchine per refrigerarsi.

23' - Non ce la fa a proseguire la gara Milan Badelj, al suo posto dentro Frendrup.

21' - Badelj si accascia a terra. Problema al flessore per il centrocampista del Genoa.

19' - Sugli sviluppi di un corner battuto da Insigne, Di Lorenzo colpisce di testa, ma non centra la porta.

17' - Buona partenza del Genoa che si è già reso più pericoloso del Napoli.

15' - Insigne punta Hefti e prova a saltarlo, ma si trascina la sfera oltre la linea del fallo laterale.

13' - TRAVERSA DI YEBOAH! Il centravanti del Genoa si ritrova il pallone al limite dell'area e fa partire il destro. Tiro preciso che si stampa sulla traversa.

9' - Mertens prova a lanciare Osimhen in profondità, bravo Ostigard a chiudere.

7' - Nulla di grave per Lozano, che si rialza ed è regolarmente in campo.

6' - Botta alla testa per Lozano, si ferma subito il gioco.

4' - Bel cambio di gioco di Mertens per Lozano. Il messicano controlla e fa partire un cross basso per Anguissa, che manca l'impatto col pallone.

3' - Koulibaly perde palla, Portanova la recupera e va da Amiri. Sull'imbucata è in fuorigioco Gudmundsson.

15.03 - PARTITI! Inizia la partita

14.52 - Dopo aver letto il messaggio Insigne con accanto i due figli e con tutta la squadra in cerchio ad applaudirlo e stato preso in braccio dal magazziniere Tommaso Starace.

14.50 - Prende parola il capitano: "Grazie a una città che mi ha dato tanto. Abbiamo gioito e sofferto, a volte litigato, ma sempre insieme, come una grande famiglia. Stare a Napoli è stata una meravigliosa esperienza, ma anche una grossa responsabilità che ho accettato con fierezza. Lasciare Napoli significa lasciare casa, mi mancherete sempre. Abbiamo collezionato momenti indimenticabili, ho sempre dato tutto ciò che avevo. Grazie di cuore, forza Napoli sempre".

14.45 - Lorenzo Insigne viene premiato a centro campo dal suo compagno Dries Mertens con una maglia celebrativa, e dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal tecnico azzurro Luciano Spalletti con una coppa.

13.46 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Genoa, ultima gara casalinga della stagione e ultima in maglia azzurra al Maradona per Lorenzo Insigne. Spalletti conferma il 4-2-3-1 con tra i pali ancora Ospina e la solita linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana confermata la coppia Anguissa-Fabian. Davanti Lozano, Mertens e Insigne dietro a Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Criscito; Badelj, Galdames; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Yeboah. All. Blessin

13.00 - Gli azzurri sono arrivati al Maradona. Il pullman del Napoli è arrivato allo stadio, ad attendere la squadra tanti tifosi giunti ad assistere all'ultima partita in maglia azzurra casalinga di Lorenzo Insigne.

12:43 - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha salutato Lorenzo Insigne tramite i social nel giorno della sua ultima partita in casa: "Un abbraccio a Insigne che oggi gioca la sua ultima gara con la maglia del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Grazie a questo campione per le emozioni che ci ha donato con reti, assist, trofei e per l’amore sconfinato che ha sempre dimostrato per Napoli ed il Napoli. Gli auguriamo ogni bene per il nuovo "tiro a giro" della sua vita e della sua professione. E grazie ancora per la sua generosa donazione durante la pandemia. Ciao Lorenzo".

11:30 - Luciano Spalletti potrà contare su un gruppo quasi al completo. L'unico assente sarà infatti Axel Tuanzebe, per il resto non si registrano defezioni. I convocati azzurri: Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.

11:00 - Nella notte è apparso un altro striscione di contestazione in città, più precisamente a Piazza Sannazzaro, nei confronti di Aurelio De Laurentiis. "ADL? Sempre lo stesso. Non parlare, chiudi il cesso", quanto scritto da una frangia del tifo organizzato. In particolar modo lo striscione viene firmato dal gruppo 'Vecchi Lions'.

10.00 - Ultime di formazione. Nessun cambio o esperimento particolare: Spalletti l'ha anticipato senza troppi giri di parole nella conferenza stampa di venerdì per sottolineare il concetto che la gara verrà affrontata con la massima serietà ed applicazione. Davanti ad Ospina solita linea con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; in mezzo al campo Fabian-Anguissa anche se le quotazioni di Lobotka sono in rialzo, così come quelle di Politano che insidia Lozano nel terzetto con Mertens e Insigne dietro Osimhen, ma il messicano parte ancora favorito

9:30 - Tante iniziative per omaggiare Insigne, che difficilmente riuscirà a trattenere l'emozione, come ha detto l'altro ieri in un incontro per salutare il tifo organizzato, e come peraltro è sempre accaduto - nel bene e nel male - nel corso della sua passionale ed anche tormentata storia d'amore con l'azzurro. Nel pre dovrebbe esserci una premiazione con De Laurentiis protagonista nel consegnargli una targa, con la cornice della proiezione dei suoi gol. Poi nel post dovrebbe esserci spazio per un giro d'onore ed un discorso ai tifosi, alla presenza anche della famiglia. Nei prossimi giorni invece una festa d'addio allargata ad un centinaio d'invitati tra cui ovviamente la squadra.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Napoli! Dopo giorni di polemiche, tra gli striscioni del tifo organizzato e le dichiarazioni di Spalletti, il Maradona torna a riempirsi per l'ultima gara col Genoa. O meglio, per l'ultima gara in azzurro di Lorenzo Insigne. Ieri è stato raggiunto il sold-out con l'esaurimento delle ultime scorte di biglietti di Curva A inferiore e quindi ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per l'ultimo saluto al capitano che lascia dopo undici stagioni in azzurro, quattro con la fascia e con 432 presenze complessive (il quarto della storia azzurra) e 121 reti (secondo, alla pari di Hamsik che punta a superare in queste ultime due gare).