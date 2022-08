RILEGGI LIVE - Napoli-Girona 3-1 (27' aut. David Lopez, 56' Castellanos, 77' Petagna, 80' Kvara): uno-due nel 2T e vittoria!

Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone e Antonio Noto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo due pareggi consecutivi, il Napoli trova il primo successo: 3-1 al Girona maturato nell'ultimo quarto d'ora del secondo tempo. Decisivi Petagna e Kvaratskhelia.

20.27 - FINISCE QUI!

92' - Kvaratskhelia non ce la fa a proseguire il match: al suo posto entra Costanzo

91' - Si rialza zoppicante il georgiano che esce momentaneamente dal campo.

90' - Kvaratskhelia si accascia a terra in seguito ad un contrasto con l'avversario: entra in campo lo staff sanitario.

89' - PETAGNA! Conclusione al limite dell'area dell'attaccante azzurro: tiro col destro strozzato che si spegne sul fondo

86' - Sostituzione in casa Girona: Pau Victor rimpiazza Terrats.

83' - Altra giocata di Kvaratskhelia che si libera di un difensore avversario che è costretto al fallo: punizione per il Napoli.

80' - GOOOOOOOL!!! Kvaratskhelia si presenta sul dischetto e spiazza Carlos con un destro all'angolino basso. 3-1 Napoli!

79' - RIGORE PER IL NAPOLI! Un difensore del Girona colpisce il pallone con la mano, fischia Sacchi!

77' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Zielinski serve Zerbin al centro, passaggio di prima in verticale a cercare Petagna. La punta del Napoli si defila sulla sinistra e fa partifre un gran diagonale col mancino che pizzica il palo ed entra in porta.

73' - Sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra, svetta Ostigard più alto di tutti e sfiora il palo.

70' - Spalletti rivoluziona la squadra: escono Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Fabian, Lozano ed Osimhen ed entrano Zanoli, Ostigard, Jesus, Olivera, Demme, Zielinski, Elmas e Petagna.

66' - Pallone molto insidioso messo in area dal Girona, bravissimo Rrahmani in scivolata a mettere la palla in corner.

65' - TRAVERSA DI OSIMHEN! Bel cross di Lozano dalla destra e cercare a centro area Osimhen che svetta di testa e centra la traversa.

64' - PALO DEL GIRONA!

63' - Di Lorenzo premia lo scatto in profondità di Lozano: il messicano va a terra dopo un contatto con l'avversario e protesta reclamando un rigore. Tutto regolare per l'arbitro Sacchi.

61' - Qualche parolina di troppo sulla corsia di sinistra tra Mario Rui e Terrats: interviene l'arbitro Sacchi.

60' - Anguissa si ritrova il pallone al centro dell'area e prova il destro: tiro altissimo sopra la traversa.

56' - GOL DEL GIRONA! Lancio di Saiz a superare la difesa, Castellanos beffa Meret per vie centrali e regala il pareggio al Girona.

53' - Kvaratskhelia, controllo con il destro ad evitare il difensore e tiro poi col sinistro. Tiro debole, Carlos osserva il pallone che si spegne sul fondo

49' - OSIMHEN! Errore della difesa del Girona, il nigeriano recupera palla in area e a pochi passi dalla porta centra il portiere. Calcio d'angolo per gli azzurri.

46' - Nessun cambio all'intervallo, nè tra le fila del Napoli, nè tra quelle del Girona.

19.38 - SI RIPARTE! INIZIA LA RIPRESA

19.21 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

48' - Riquelme si invola, arriva in area di rigore, bravissimo Rrahmani a chiuderlo e ad accompagnarlo sul fondo.

44' - Non sembrano preoccupare le condizioni del centrocampista che si rialza e rientra in campo.

43' - Si accascia a terra Anguissa: entra in campo lo staff sanitario del Napoli.

39' - Bella chiusura di Kim: preciso e puntuale anticipa Urena e lancia in avanti per Osimhen.

36' - Urena ci prova con il destro: palla che finisce lontanissima dallo specchio della porta.

33' - Kvaratskhelia prova a scodellare al centro, libera la difesa spagnolo. Il pallone arriva sul sinistro di Fabian che tenta la conclusione che viene pero' murata.

31' - Ancora Lozano protagonista: il messicano riceve sulla destra, sterza sul mancino e fa partire un tiro insidioso. Blocca Juan Carlos

27' - GOL DEL NAPOLIIIII!!! Lozano scappa alle spalle della difesa del Girona, viene servito in profondità e arriva in area. Cross basso per Osimhen, David Lopez nel tentativo di anticipare il nigeriano infila il pallone nella sua porta.

25' - Con l'ingresso del georgiano, Lozano si sposta sulla fascia destra.

24' - Primo cambio per il Napoli: esce Politano a causa di un infortunio muscolare, dentro Kvaratskhelia.

22' - Cooling break, si ferma il gioco per permettere alle due squadre di refrigerarsi.

18' - Esce molto bene dalla pressione il Girona che si invola in attacco. Passaggio per Riquelme che è pero' in posizione irregolare.

16' - Fallo in attacco di Lozano, si riparte da una punizione per gli spagnoli.

11' - Osimhen prova l'azione individuale, arriva al ridosso dell'area e tenta il destro. Mura la difesa del Girona.

7' - FABIAN! Servizio centrale per lo spagnolo dal limite dell'area fa partire un gran sinistro all'angolino: bravo Carlos a deviare in corner.

5' - Percussione centrale di Riquelme, steso da Lobotka. Punizione per il Girona.

2' - GOL ANNULLATO AD OSIMHEN! Mario Rui riceve il pallone sulla corsia di sinistra, avanza fino al limite e tenta il tiro. Sinistro deviato sui cui si avventa Osimhen che ribadisce in rete. Si alza la bandierina, è fuorigioco del nigeriano.

18.32 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

18.29 - Squadre in campo

18.15 - Termina il riscaldamento

18.00 - Anche i giocatori del Girona scendono in campo

17.55 - Il resto della squadra fa il suo ingresso in campo tra l'entusiasmo del pubblico del Patini.

17.50 - In campo i portieri per il riscaldamento agli ordini del preparatore Rosalen Lopez.

17.45 - NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian, Politano, Osimhen, Lozano. A disposizione: Marfella, Contini, Juan Jesus, Costanzo, Ostigard, Olivera, Demme, Elmas, Zielinski, Zanoli, Gaetano, Kvaratskhelia, Zerbin, Petagna. All. Spalletti

GIRONA: Juan Carlos, Arnau, Riquelme, Valery, Aleix Garcia, Juanpe, David Lopez, Terrats, Bueno, Urena, Stuani. A disposizione: Matas, Herrera, Castellanos, Saiz, Yan Couto, Monjonell, Joel Roca, Alex Sala, Pau Victor, Biel Farres, Alex Almansa. All. Miguel

Come per Adana e Maiorca, anche contro il Girona, oggi alle 18.30, l'amichevole del Napoli sarà visibile oltre che su Sky anche su Facebook al costo di 9,99 euro con pre a partire dalle 17.45 e post con interviste. Ovviamente Tuttonapoli.net invece vi racconterà tutto in diretta testuale

Il Napoli questa mattina s'è allenato regolarmente. Il gruppo ha lavorato sul campo C dove dopo una prima fase di attivazione ha svolto esercitazione tecnico tattica e combinazioni con conclusione in porta. Zedadka, Ounas e Ambrosino hanno svolto personalizzato in palestra.

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Girona, terzo test del ritiro di Castel di Sangro e complessivamente quinta uscita dell'estate dei partenopei