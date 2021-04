RILEGGI LIVE - Napoli-Inter 1-1, è finita: gli azzurri non vanno oltre il pari con la capolista!

Termina 1-1 al Maradona il posticipo del trentunesimo turno. Gara fatta di fiammate da entrambe le parti. Il Napoli ha fatto la partita nel primo tempo, nella ripresa i nerazzurri hanno alzato il baricentro e imposto il pari. Napoli e Inter si dividono la posta al Maradona: Eriksen pareggia l'autogol di Handanovic.

22.38 - Finisce il secondo tempo!

91' - Doppia sostituzione per Gattuso: esce Fabian e Politano, dentro Bakayoko e Hysaj.

90’ - L’arbitro concede quattro minuti di recupero.

89' - Doveri ammonisce Mertens per proteste.

88' - Cambio per il Napoli: esce Zielinski ed entra Elmas.

87' - Ammonito Politano che si aggrappa a Sanchez ed evita la ripertenza nerazzurra.

87' - Cross basso di Mario Rui, in area Insigne sbaglia il controllo. Brozovic si rifugia in angolo.

84' - Sostituzione per l'Inter: fuori Eriksen, dentro Gagliardini.

83' - Per Doveri è regolare l'intervento di de Vrij su Zielinski.

82' - Palla in area per Mertens, che scarica verso Zielinski: si alza la bandierina, è fuorigioco. Sul prosieguo dell'azione de Vrij aveva chiuso in scivolata sul polacco, che aveva reclamato un rigore.

81' - Demme stende Barella e frena la ripartenza dell'Inter: giallo per lui.

79' - INCROCIO DEI PALI DI POLITANO! Slalom in un'area du rigore affollatissima dell'ex di turno. Tiro forte col destro che si stampa sulla traversa.

77' - Palla in profondità per Lukaku, chiuso però bene da Koulibaly.

75' - Cambio anche per Conte: esce Lautaro e lascia spazio a Sanchez.

74' - Sostituzione per il Napoli: fuori Osimhen, dentro Mertens.

70' - L'inter tiene il pallone, ritmi nuovamente bassi.

67' - Cambio nell'Inter: esce Darmian ed entra Perisic.

64' - Sul seguente calcio di punizione, Osimhen spizza sul secondo palo dove per un soffio non ci arriva Fabian.

63' - Politano va via, Darmian lo sgambetta e commette fallo. Giallo per il nerazzurro.

59' - Dopo una ribattuta Mario Rui calcia col mancino: Demme sulla traiettoria devia col sinistro spedendo però a lato.

57' - L'Inter dopo il gol ha preso coraggio e continua ad attaccare.

55' - PAREGGIO DELL'INTER! Hakimi sprinta sulla destra e mette in mezzo. Darmian raccoglie e ripropone al centro. La difesa azzurra libera, ma Eriksen dal limite tira al volo col mancino e batte Meret.

50' - Da un esterno all'altro: cross di Darmian per Hakimi, che arriva prima di Mario Rui. Colpo di testa alto sopra la traversa.

49' - Lautaro lascia ad Eriksen, che tentenna e a quel punto arriva Politano in ripiegamento che chiude tutto.

47' - Palla in verticale su Lautaro che appoggia a Lukaku. L'argentino è beccato però in fuorigioco di rientro.

21.48 - Inizia il secondo tempo!

Termina 1-0 il primo tempo del Maradona. Ritmi bassi e match che vive di fiammate. Il Napoli fa la partita e l'Inter è pronta a far male in ripartenza. Il vantaggio del Napoli ha sbloccato la gara, con i nerazzurri che hanno alzato il baricentro. Squadre negli spogliatoi.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

46' - Lautaro fa filtrare in area per Barella, ma Meret esce alla grande e tocca il pallone.

45' - L’arbitro concede un minuto di recupero.

41' - Zielinski combina con Fabian. De Vrij chiude tutto.

39' - LUKAKU! Eriksen batte il calcio di punizione teso in area, Lukaku devia e spedisce sul palo.

38' - Koulibaly commette fallo su Lukaku e si becca il cartellino giallo.

36' - GOOOOL DEL NAPOLIII! Insigne sulla sinistra crossa col mancino. Sotto porta indecisione tra De Vrij e Handanovic e palla che finisce in porta. Vantaggio azzurro!

33' - Demme resta a terra dopo un contatto con Lautaro Martinez. Nessun problema per l'azzurro che si rialza prontamente.

32' - Azione insistita del Napoli che ci prova con tre giocatori. Prima Fabian, che viene murato. Stesso discorso per Insigne. Alla fine Zielinski spara alto.

29' - LUKAKU! Tocco sotto porta del belga che scheggia la traversa.

28' - Sul calcio d'angolo seguente Manolas anticipa Lukaku.

27' - Lukaku taglia e sfila alle spalle di Demme. Appoggia a Darmian che entra in area e la mette in mezzo. Bravissimo Insigne a ripiegare e a spazzare la palla.

25' - Sugli sviluppi di un corner Koulibaly colpisce di testa il pallone sul primo palo. Non trova però lo specchio della porta.

23' - Eriksen batte la punizione e pesca de Vrij in area: colpo di testa altissimo dell'olandese.

21' - Barella sventaglia per Darmian che si libera di Di Lorenzo, che commette fallo. Punizione per l'Inter.

18' - Cross basso per Lautaro, anticipato da Manolas in scivolata. La palla resta lì, ma alla fine libera la difesa.

17' - Insigne dal lato corto dell'area di rigore appoggia per Fabian. Tiro col mancino dal limite troppo debole, blocca Handanovic.

15' - Osimhen pressa Handanovic che rischia ma riesce ad anticipare il nigeriano e a spazzare.

13' - Fabian imbuca per Insigne, che taglia in area ma sbaglia il controllo. Handanovic raccoglie la sfera.

11' - Nulla di fatto sulla battuta del corner effettuata da Politano.

10' - Zielinski apre su Politano, che sfida Darmian e guadagna il calcio d'angolo.

8' - Le due squadre si stanno studiando in questi primi minuti, i ritmi sono bassi.

6' - Koulibaly è costretto a commettere fallo su Lukaku per evitare una ripartenza nerazzurra.

4' - Lancio lungo a cercare Lukaku. Meret esce prontamente e mette la palla in fallo laterale.

2' - Ripartenza dell'Inter con Lukaku che verticalizza per Hakimi. Bravo Manolas ad intuire tutto e a rifugiarsi in angolo.

20.45 - PARTITI! Inizia il match

20.43 - Squadre in campo!

20.15 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

19.42 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Inter, posticipo della 31ª giornata di campionato. Gattuso opera un solo cambio rispetto alla trasferta vinta contro la Samp. In porta torna Meret a causa dell'infortunio di Ospina. Nella linea di difesa a quattro spazio a Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Fabian Ruiz, Demme. In avanti Osimhen centravanti con ai lati Politano e Insigne e Zielinski alle spalle. Conte si affida come al solito al 3-5-2 con Handanovic in porta. Linea difensiva a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo spazio a Barella, Brozovic ed Eriksen con Hakimi e Darmian sugli esterni. In avanti il solito tandem composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro

19.30 - Tutto pronto negli spogliatoi del Napoli con la nuova maglia in collaborazione con lo stilista Burlon

La formazione di Rino Gattuso dovrebbe essere fatta, considerando le assenze di Ospina e Lozano che rendono forzato l'impiego di Meret tra i pali e Politano a destra. Resiste probabilmente un solo ballottaggio: il più difensivo Hysaj o Mario Rui a sinistra, con la scelta che dipenderà anche dal piano gara preparato da Gattuso contro un avversario che potrebbe lasciar fare la gara agli azzurri per accentuare le proprie caratteristiche a campo aperto. Per il resto va verso la conferma Manolas, al fianco di Koulibaly, così come è inamovibile in mediana la coppia Demme-Fabian e nella linea più avanzata dovrebbe essere recuperato Zielinski con, come detto, l'ex Politano a destra, Insigne a sinistra, ed Osimhen terminale offensivo. Considerando la condizione psicofisica raggiunta finalmente dal nigeriano, per Mertens dovrebbe essere un ruolo da subentrante, provando di nuovo a fare la differenza come accaduto a Genova con l'assist per chiudere la partita.

E' il momento dell'assalto alle posizioni Champions. Il Napoli torna al Maradona, dove è reduce da sei vittorie di fila in campionato, per ospitare l'Inter in un turno che può dire già tantissimo in termini di classifica: a differenza della scorsa settimana con le vittorie di tutte le concorrenti, stavolta gli scontri diretti rendono impossibile questo scenario ed inizieranno a fare selezione per le posizioni che portano alla Champions League, mai così preziosa in termini economici per i club che devono fronteggiare anche la crisi dovuta al Covid.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Inter!