RILEGGI LIVE - Napoli-Lecce 2-3 (29', 60' Lapadula, 47' Milik, 81' Mancosu, 89' Callejon): clamoroso ko degli azzurri

16.51 - Triplice fischio finale! Gli azzurri cadono clamorosamente in casa sotto i colpi di un Lecce molto organizzato. Pesa tantissimo sul risultato il rigore negato al Napoli su Milik.

95' - Mario Rui batte un calcio di punizione, Vigorito smanaccia e da fuori area calcia Mertens: palla alta sopra la traversa.

93' - LOZANO! Demme scucchiaia per Lozano, che controlla e calcia col destro: respinge coi pugni Vigorito.

90' - 5 minuti di recupero

89' - GOOOOOOOOL CALLEJON! Lancio per Callejon in area, Lucioni tocca male e favorisce di fatto Callejon, che in rovesciata batte Vigorito e ridà speranza al Napoli!

88' - Scarico su Demme, che calcia dai quindici metri: tiro deviato in angolo.

87' - Lozano vede il taglio di Callejon e prova a premiarlo. Completamente errato il lancio, direttamente preda di Vigorito.

85' - Ammonito anche Petriccione per un fallo commesso nell'azione precedente.

83' - Ammonito Demme per fallo su Saponara

81' - Gol Mancosu! Il Lecce cala il tris: calcio di punizione dalla distanza per il Lecce. Mancosu se ne incarica e lo calcia alla perfezione: tiro potente e angolatissimo, la palla dà un bacio al palo e finisce in rete, senza scampo Ospina!

80' - Ammonito Mario Rui per fallo su Lapadula

79' - Ammonito il portiere del Lecce Vigorito per perdita di tempo.

78' - Cross sul secondo palo per Lozano, che si allunga in spaccata ma colpisce malissimo.

77' - Sostituzione per il Napoli: fuori Insigne, dentro Lozano.

75' - Confermata la decisione: senza l'on field review, dopo aver parlato con il VAR abisso, Giua fa ripartire il gioco con la punizione in favore del Lecce.

74' - Check in corso con il VAR: Giua a colloquio tramite auricolare con Abisso.

73' - Milik finisce a terra in area di rigore. L'arbitro fischia la simulazione dell'attaccante polacco e lo ammonisce.

71' - DOPPIA OCCASIONE PER IL LECCE! Difesa del Napoli in bambola. Conclusione di Donati, Ospina respinge. L'azione continua con un cross per Barak, che incorna da distanza ravvicinata. Miracolo del portiere colombiano che dice ancora di no.

69' - Sventagliata per Callejon sulla destra. Cross di prima per Mertens, anticipato bene da Lucioni

68' - MILIK! Insigne scucchiaia in area, Vigorito respinge sui piedi di Milik, che in spaccata manda a lato di un soffio.

67' - Callejon sbaglia l'apertura per Mertens, che si allunga ma non riesce a domare la sfera.

66' - Rispoli sgambetta Insigne e viene ammonito.

65' - Il Napoli ha accusato il colpo e adesso attacca in maniera confusionaria.

63' - Apertura a sinistra per Mario Rui, il cui traversone è troppo addosso a Vigorito che blocca.

61' - Gattuso cambia ancora: esce Politano, entra Callejon

60' - Gol Lapadula! Lecce di nuovo in vantaggio. Il Lecce palleggia al limite dell'area. Falco crossa al centro e pesca Lapadula, bravo ad anticipare Di Lorenzo di testa e a battere per la seconda volta Ospina!

57' - Zielinski commette fallo su Falco: giallo per il polacco.

56' - INSIGNE! Traccia interna per il capitano del Napoli, che a tu per tu con Vigorito, da posizione leggermente defilata, gli spara addosso.

55' - LAPADULA! Cross di Saponara per Lapadula, che di prima intenzione calcia col mancino. Ospina blocca in due tempi.

54' - Mertens imbuca per MIlik, che di prima cerca Insigne in area. Suggerimento impreciso.

53' - Apertura per Lapadula, che si impegna ma non riesce a raggiungere la sfera.

52' -Falco riceve tra le linee, ma il suo tiro stavolta è da dimenticare.

51' - Apertura per Di Lorenzo, il cui cross è impreciso e termina direttamente sulla parte esterna della rete.

47' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MILIK! Il Napoli riparte bene con Insigne. Sovrapposizione di Mertens premiata e cross basso per Milik, che da due passi colpisce così così ma proprio non può sbagliare: bacio all'incrocio e palla nel sacco!

46' - Primo cambio per gli azzurri: esce Lobotka, entra Mertens

16.01 - Iniziata la ripresa!

15.46 - FINE PRIMO TEMPO! Clamoroso al San Paolo, il Lecce è avanti 1-0 sul Napoli. Gli azzurri dominano per larghi tratti del primo tempo sciupando cinque palle gol nitide. I salentini al primo tentativo si portano avanti con il gol di Lapadula su una respinta non perfetta di Ospina.

44' - Non ci sarà recupero

42' - DONATI SALVA IL LECCE! Insigne manda sul fondo il solito Mario Rui. Cross per Politano sul secondo palo, anticipato di un soffio da Donati.

41' - Il Napoli ha perso coraggio e non riesce ad attaccare come nella prima metà

39' - Cross per Lapadula, che colpisce di testa ma commette fallo in attacco

38' - Iniziativa personale di Politano, che va in percussione ed esplode il mancino da fuori, senza impensierire Vigorito

36' - Ammonito Koulibaly per un fallo a centrocampo

35' - INSIGNE! PALO ESTERNO! Politano imbuca per Insigne, che spalle alla porta prova un cucchiaio e trova solo il montante.

33' - FALCO! Buona azione del Lecce in contropiede. Saponara crossa basso per Lapadula, che lascia sfilare verso il mancino di Falco: tiro a giro, palla fuori non di molto.

32' - Sugli sviluppi di un corner Koulibaly prova a fare da sponda, ma regala di fatto il pallone a Vigorito.

31' - Insigne riceve tra le linee e calcia dai venti metri: sinistro debole e centrale, blocca Vigorito.

29' - Lapadula! Gol del Lecce! Scucchiaiata per Saponara, che mette un pallone al centro per Falco. Conclusione di prima di Falco, Ospina respinge sui piedi di Lapadula: da due passi è un gioco da ragazzi ribadire in fondo al sacco!

28' - Insigne rientra sul destro e crossa verso il secondo palo. Ma Callejon è in panchina e Politano aveva tagliato in mezzo e non in profondità come di solito fa lo spagnolo.

26' - INSIGNE! Destro a giro dalla lunga distanza: il numero 24 spara di poco a lato.

25' - MILIK! altro pallone perso dal Lecce in uscita. Prova ad approfittarne Milik, la cui conclusione finisce solo sull'esterno della rete.

24' - MARIO RUI! Conclusione del '6' dalla distanza: sul suo sinistro ad incrociare Vigorito risponde presente in due tempi.

23' - Bella azione del Napoli. Insigne appoggia a Politano, che non se la sente di calciare col destro e finisce per incartarsi sui quindici metri.

22' - Mario Rui batte il calcio di punizione e scodella al centro, ma la difesa del Lecce tiene bene sulle palle alte.

20' - Politano va in dribbling su Donati e viene steso. Punizione interessante per il Napoli.

19' - Donati sbaglia sulla trequarti e regala il pallone a Zielinski. Quest'ultimo però sbaglia l'appoggio per il connazionale Milik, sprecando una potenziale occasione

18' - Ospina esce sugli sviluppi dell'angolo, blocca e fa ripartire il Napoli. Contropiede sprecato però da Politano, che sbaglia il passaggio profondo per Di Lorenzo.

17' - Majer scambia con Falco e poi fa partire lo spiovente dalla destra. Maksimovic di testa chiude in angolo.

16' - Insigne mette un pallone teso al centro per Milik. Vigorito anticipa di un nulla l'attaccante polacco.

14' - ZIELINSKI SPRECA! Mario Rui confeziona un cioccolatino per Zielinski, che da pochi metri colpisce male il pallone di testa e spedisce di un soffio a lato.

13' - Pressing alto del Napoli, ma il Lecce fa girare bene la palla nella propria metà campo.

11' - Politano lancia per Insigne, Majer però lo segue e anticipa il capitano del Napoli.

10' - MILIK! Demme manda Mario Rui sul fondo. Cross morbido, Milik si stacca dalla marcatura di Rossettini e incorna. Palla alta sopra la traversa

8' - Politano riceve sulla destra, si sposta il pallone sul mancino e va al traversone profondo. Zielinski anticipato di un soffio sul secondo palo.

7' - INSIGNE! Di Lorenzo lancia profondo per Milik, che col tacco scarica a Lobotka. Traversone teso, colpo di testa di Insigne e deviazione in corner provvidenziale di Rispoli.

6' - Nulla di fatto sugli sviluppi del corner, ma il Napoli recupera subito il pallone e torna indietro. Nuovo giropalla.

5' - Politano va via sulla destra, entra in area dal lato corto e prova a centrale. Cross deviato in angolo.

4' - Cross basso per Insigne, che controlla e calcia. Murata la sua conclusione.

3' - Majer prova a sfondare sulla destra, ma perde il rimpallo e regala un nuovo possesso al Napoli.

2' - Milik riceve al limite e appoggia Insigne. L'imbucata per Lobotka viene letta dalla difesa del Lecce.

15.01 - Partiti!

14.55 - Tutto pronto, squadre in campo!

14.50 - Lo speaker annuncia le formazioni

14.45 - Il Napoli rientra negli spogliatoi. Tutto pronto al San Paolo mentre continuano ad arrivare tifosi soprattutto nei Distinti superiori.

14.40 - Fabio Lucioni, difensore del Lecce, a pochi minuti dalla sfida del San Paolo contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sotto il punto di vista delle rose teoricamente non dovrebbe esserci partita, ma siamo venuti qui per giocarci le nostre carte, fare il nostro gioco e mettere in difficoltà una squadra che ha ripreso il suo cammino alla grande".

14.30 - Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, prima del match contro il Lecce è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo che oggi è una sfida difficile, contro una squadra che gioca un buon calcio. Dobbiamo cercare di dare continuità di prestazioni e risultati. Dobbiamo scendere in campo con la giusta cattiveria per cercare di portare a casa il risultato".

14.25 - Fischi per il Lecce che si carica in un abbraccio di gruppo nei pressi della Curva A

14.18 - Portieri azzurri in campo mentre continua a gremirsi il San Paolo, sono annunciati circa 45mila spettatori.

14.13 - Fischi per il Lecce che inizia il riscaldamento.

13.45. - Diramata la formazione azzurra: Rino Gattuso sceglie Ospina tra i pali, in difesa c’è il ritorno di Kalidou Koulibaly che farà coppia con Maksimovic. Di Lorenzo spostato nel suo ruolo naturale sulla corsia di destra, Mario Rui a sinistra. A centrocampo Lobotka, Demme e Zielinski. In attacco spazio all’esordio dal primo minuto per Politano, con lui Milik e Insigne a comporre il resto del tridente. Liverani schiera ancora Barak a centrocampo, confermato Saponara dietro le spalle di Falco e Lapadula

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Rispoli; Barak, Majer, Deiola; Saponara; Falco Lapadula.

13.28 - E' arrivato alle 13:28 il pullman del Napoli che ha varcato i cancelli dello stadio San Paolo accolto dai tifosi presenti all'esterno dell'impianto sportivo di Fuorigrotta per incitare i propri idoli quando manca poco meno di un ora e mezza al triplice fischio d'inizio della gara contro il Lecce valevole per il 23° turno di Serie A.

13.00 - Bellissima atmosfera con centinaia di bambini delle scuole calcio che arrivano allo stadio grazie all’introduzione della Tribuna Young nei distinti inferiori

12.15 - Si va verso una maglia da titolare per Maksimovic, in coppia con Koulibaly al rientro dall'infortunio.

12.00 - Tornelli attivi, possono iniziare ad entrare i primi tifosi.

Sorridono al Napoli ovviamente i precedenti: gli azzurri hanno vinto cinque delle ultime sette sfide contro il Lecce in Serie A e le ultime tre consecutivamente. Delle 10 trasferte giocate sul campo del Napoli, il Lecce ne ha vinta soltanto una e risale al marzo del ’98, segnando quattro reti in quel match ad un Napoli disastrato: quella gara è anche il record di gol esterni della storia dei pugliesi. Il Napoli, inoltre, è imbattuto da 25 gare casalinghe contro le neo-promosse (solo vittorie nelle ultime 15 gare).

Gattuso deve valutare la condizioni dei recuperati e l'infrasettimanale delicatissimo con l'Inter, ma in conferenza annuncia la presenza di Koulibaly, in coppia con uno tra Manolas e Maksimovic, con Di Lorenzo a destra e Hysaj che potrebbe far rifiatare Mario Rui. A centrocampo non è ancora al top Allan e quindi di nuovo Lobotka nel terzetto stavolta con Demme e Zielinski. In attacco Politano è favorito su un Callejon non brillante, così come Milik parte avanti rispetto al rientrante Mertens.

Oltre a Gabriel, Farias e Tachtsidis, Liverani dovrebbe rinunciare anche a Babacar, Meccariello, Shakhov e Saponara che oggi non s'è allenato. Davanti al portiere Vigorito solita coppia Rossettini-Lucioni con Rispoli a destra e Donati a sinistra. A centrocampo, con i nuovi acquisti Deiola e Barak è favorito Petriccione sull'acciaccato Majer. In attacco Mancosu per supportare la coppia Falco-Lapadula

Amici di Tuttonapoli, buongiorno dal San Paolo e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Lecce! Missione continuità. Il Napoli ha l'occasione di portare a quattro le vittorie di fila, ospitando il Lecce in un San Paolo che presenterà quasi 50mila spettatori a dimostrazione di un entusiasmo ed una fiducia ritrovata intorno alla squadra. Gli azzurri devono confermare l'inversione del trend anche a Fuorigrotta, dove quest'anno hanno avuto i più evidenti problemi di equilibrio, per sfruttare un altro turno in cui molte delle squadre che precedono sono attese da match molto complessi. Non a caso il Napoli battendo il Lecce troverebbe la seconda vittoria interna di fila in campionato che manca dall'inizio della stagione (superando Brescia e Verona)